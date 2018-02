Treffen mit dem Papst Festnahmen bei Protest gegen Erdogan

Es war der erste offizielle Besuch eines türkischen Präsidenten oder Regierungschefs seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl seit 1960: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat Papst Franziskus den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan rund 50 Minuten lang zu einem Gespräch im Vatikan empfangen.

Über den Inhalt des Gesprächs ist noch nichts bekannt. Erdogan wollte mit Franziskus angeblich über den Krieg in Syrien, Flüchtlinge, den Kampf gegen den Terrorismus, Islamophobie und die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA sprechen.

Nach Ausschreitungen bei einem Protest gegen den Besuch von Erdogan wurden in Rom zwei Demonstranten festgenommen. Einige der rund 150 Teilnehmer an einer Mahnwache an der Engelsburg unweit des Petersdoms waren nach Angaben der Polizei handgreiflich geworden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Nach den

Zusammenstößen wurde die Aktion beendet, zu der das kurdische Netzwerk "Rete Kurdistan" aufgerufen hatte.

Nach dem Treffen mit dem Papst wollte Erdogan seinen italienischen Kollegen Sergio Mattarella sowie Ministerpräsident Paolo Gentiloni treffen. Themen dürften dabei die Flüchtlingspolitik sowie das Verhältnis der Türkei zur EU sein.