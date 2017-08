Niederlande Terrorwarnung - Rockkonzert in Rotterdam abgesagt

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Die Band verließ den Saal unter Polizeischutz: Wegen einer Terrordrohung ist in Rotterdam ein Rockkonzert abgesagt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach riegelten Einsatzkräfte das Konzertgebäude "Maassilo" ab, in dem die US-amerikanische Band Allah-Las vor rund 1000 Zuschauern auftreten sollte.

Die vorliegenden Indizien seien Grund genug für die Absage der Veranstaltung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Einzelheiten nannte er nicht. "Im Interesse der Sicherheit gehen wir natürlich keinerlei Risiko ein."

Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb teilte mit, dass sich ein auffälliger Bus nahe der Konzerthalle befunden habe. Das Fahrzeug hatte spanische Kennzeichen, im Inneren fanden die Ermittler Gasflaschen. Ob der Bus und die Terrorwarnung in Zusammenhang stehen, ist jedoch unklar.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldete jedoch, der Fahrer des Fahrzeugs aus Spanien sei festgenommen worden. Als die Absage bekanntgemacht wurde, seien erst wenige Konzertbesucher vor Ort gewesen.

Allah-Las sind eine vierköpfige Psychedelic-Rock-Band aus Los Angeles, die seit 2008 existiert. Ihr Name, so sagt die Band selbst, sollte einen sakralen Sound haben und ist von der Band The Jesus and Mary Chain inspiriert.

Mehr in Kürze bei SPIEGEL ONLINE.