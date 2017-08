Wahl in Ruanda Stasi-Methoden in Afrikas Musterland

Paul Kagame wartet mit der Party nicht bis nach der Wahl. Zwar gehen die Menschen in Ruanda erst an diesem Freitag an die Urne - doch der Präsident feiert schon seit Wochen eine blau-weiß-rote Siegesfest mit seinem Volk. Ganz so, als sei die Abstimmung nur noch Formsache.

"Was wir hier tun, ist, das Erreichte zu feiern. Und das, was wir noch erreichen werden", rief er Mitte Juli bei einem Wahlkampfauftritt vor Tausenden jubelnden Menschen. Und weiter: "Journalisten schreiben, unsere Wahlen seien eine Show, weil das Ergebnis schon feststeht. Ich bin sogar froh, dass das Ergebnis schon feststeht."

Umstrittenes Referendum: 98 Prozent für eine dritte Amtszeit

Wenn die Ruander nun wieder seit den frühen Morgenstunden von ihren Dorfvorstehern zu den Wahlurnen gedrängt werden, stehen auf dem Zettel neben Kagame nur zwei Außenseiter: Frank Habineza und Philippe Mpayimana. Ein Ergebnis von weniger als 90 Prozent für Kagame wäre eine Überraschung. Vor sieben Jahren holte er 93, auch da stieg die Party schon lange vor dem Endergebnis.

Eigentlich hätte in diesem Sommer Schluss sein müssen, für den Mann, der Ruanda seit der Jahrtausendwende regiert. So sah es die Verfassung vor, ehe Kagame sie ändern ließ. In einem Referendum, das international kritisiert wurde, sprachen sich 98 Prozent der Wähler dafür aus, Kagame eine dritte Amtszeit zu gewähren.

Kagame hat unbestritten Erfolge vorzuweisen: Das Land verfügt über eine landesweite Krankenversicherung. Im Parlament - das praktisch nur Kagames Politik abnickt - sitzen zu 60 Prozent Frauen. Die Straßen der Hauptstadt sind sauber gefegt und beleuchtet, Plastiktüten verboten. All das ist aber auch als Signal an die ausländischen Besucher zu verstehen: Seht her, Ruanda funktioniert.

Staatliche Kontrolle bis ins letzte Dorf

Die Biografie des heute 59-jährigen Kagame ist ebenfalls beachtlich: Nach einem Hutu-Aufstand floh Kagame im Kleinkindalter mit seinen Eltern nach Uganda. Er ging in einem Flüchtlingscamp zur Schule und schloss sich später dem ugandischen Rebellenführer und späteren Präsidenten Joweri Museveni an. Von dort aus plante er mit Verbündeten schon früh, Ruanda mit einer Rebellenarmee anzugreifen.

1994 brach in Ruanda der Völkermord los. Aufgehetzte Hutu-Milizen machten in nur 100 Tagen mindestens 800.000 Menschen, mehrheitlich Tutsi, nieder. Die Blauhelme der Uno und französische Truppen im Land schritten nicht ein. Als Führer und Oberbefehlshaber der Ruanda Patriotic Front (RPF) gelang es Kagame nach drei Monaten im Sommer 1994 das Land von den Hutu-Extremisten zu befreien. Zunächst Vize-Präsident und Verteidigungsminister, wählten ihn Nationalversammlung und Kabinett im Jahr 2000 interimistisch zum Staatschef.

Der Erfolg Kagames erklärt sich aus dieser Vita, dem klug zur Schau gestellten Fortschritt im Land - aber auch aus Repressionen: Kritiker sagen, in Ruanda wage es seit Jahren fast niemand mehr, sich öffentlich gegen den Präsidenten zu stellen. Wer etwa im Büro einer globalen Hilfsorganisation in der Hauptstadt Kigali nach Kagames nachgewiesene Verstrickung in die Kongokriege und die Ausbeutung des Ostkongo fragt, wird entsetzt vor die Tür gebeten. In geschlossenen Räumen könne man über so etwas nicht sprechen.

Nacktfotos und 6,7 Millionen Dollar Steuerschuld als Preis für eine Kandidatur

In einem Text für die "Washington Post" beschreibt Fred Muyunvi, früher der Vorsitzende der ruandischen Medienkommission und Mitarbeiter der Deutschen Welle, Ruanda in Sachen Kontrolle als eine afrikanische DDR: Kagames Partei, die RPF, fungiert darin als Staatspartei und Spitzeldienst in einem.

"Bis ins letzte Dorf", so Muyunvi, führe die RPF Listen. Ein "Netzwerk aus Informanten kontrolliert das Verhalten und das Denken der Bürger". Sein Fazit: Man dürfe sich nicht von den bunten Partybildern rund um die Wahl täuschen lassen. "Die Ruander leben in Angst."

Opposition ist in Kagames Ruanda nur unter strenger Kontrolle möglich. Wer so wirkt, als könne er erfolgreich sein, wird demontiert, klagen die wenigen erklärten Gegner des Präsidenten.

Die Oppositionelle Diane Shima Rwigara etwa beschreibt, ebenfalls in der "Washington Post", was ihr widerfuhr, als sie ihre Kandidatur ankündigte. Im Internet kursierten plötzlich Nacktfotos von ihr, laut Rwingara sind es Fälschungen. Mehr als 1000 Unterschriften habe sie für ihre Kandidatur der Wahlkommission übergeben, sagt Rwingara. Akzeptiert wurden 572 statt der nötigen 600. Dazu habe ihrer Familie von den staatlichen Finanzbehörden eine Steuernachzahlung von umgerechnet 6,7 Millionen US-Dollar aufgebrummt bekommen.

Diktator? Kagame lacht drüber

Es hätte der jungen Frau aber auch ergehen können, wie dem Oppositionsführer Victoire Ingabire 2010. Der landete einige Wochen vor dem Urnengang in Hausarrest. Kagame warf ihm, auch im SPIEGEL, eine Verwicklung in den Völkermord von 1994 und Komplizenschaft mit Hutu-Rebellen vor. Auch Grünen-Chef Frank Habineza war damals von der Wahl ausgeschlossen. Diesmal darf er antreten.

Mit dem Vorwurf, Kagame sei in Wahrheit ein Diktator, geht der Präsident offen um und spottet sogar darüber. Nach dem erfolgreichen Referendum, das für ihn das Amtszeitenlimit aufhob, erklärte er: "Was hier vor sich geht, ist der Wille des Volkes." Massen jubeln ihm überall im Land zu, schwenken "Wählt Kagame"-Poster und singen den "Wählt Kagame"-Song. Der Präsident sieht darin offenbar den Beweis echter Liebe und Begeisterung.

Wahlkampfsong "Tora Kagame"

2024, wenn die zu erwartende dritte Kagame-Amtszeit endet, wird die Dauer einer Präsidentschaft auf fünf Jahre verkürzt. Auch eine Begrenzung auf zwei Wahlperioden soll wieder gelten. Theoretisch hieße das, Kagame könnte noch einmal zehn Jahre der starke Mann Ruandas bleiben kann. Oder er lässt die Verfassung noch einmal ändern - dann wäre kein Ende in Sicht.