Massenproteste Rumäniens Regierung übersteht Misstrauensantrag

Der rumänische Regierungschef Sorin Grindeanu hat ein Misstrauensvotum im Parlament erwartungsgemäß überstanden. Für die Annahme des von der Mitte-rechts-Opposition eingebrachten Antrags wären 233 Stimmen erforderlich gewesen. Diese wurden weit verfehlt. Grindeanus Sozialdemokraten verfügen im Parlament über eine komfortable Mehrheit. Aus der Parlamentswahl im vergangenen Dezember war die Sozialdemokratischen Partei (PSD) als klare Siegerin hervorgegangen.

"Wir haben eine Verpflichtung gegenüber dem Volk, das uns bei der Wal sein Vertrauen geschenkt hat", sagte der 43-jährige Ministerpräsident vor dem Misstrauensvotum im Parlament. Die Regierung ist seit mehr als einer Woche mit den größten Massenprotesten seit dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu im Jahr 1989 konfrontiert.

Sie steht wegen eines Dekrets in der Kritik, mit dem die Ahndung von Amtsmissbrauch und Korruption deutlich erschwert worden wäre. Unter anderem sollte Amtsmissbrauch nur noch dann mit Gefängnis bestraft werden, wenn dadurch ein Schaden von umgerechnet mehr als 44.000 Euro entsteht.

Darüber hinaus plante die Regierung eine Amnestie für Straftäter, die zu weniger als fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Von der Haftentlassung würden rund 2500 Häftlinge profitieren - darunter mehrere Politiker, die wegen Korruption in Haft sitzen. Angesichts des öffentlichen Widerstands verzichtete die Regierung aber darauf, auch die Amnestie per Dekret zu beschließen.

Obwohl Grindeanu am Wochenende die Rücknahme der Eilverordnung zur Korruption verkündete, gehen die Proteste weiter. Am Sonntag beteiligten sich daran landesweit etwa 500.000 Menschen, auch am Montag gingen tausende Demonstranten auf die Straße.