Korruption Rumäniens Ex-Ministerpräsident soll Schmiergelder angenommen haben

Von 2004 bis 2008 war Calin Popescu Tariceanu Ministerpräsident Rumäniens - in dieser Zeit soll er Schmiergeld in Höhe von 800.000 US-Dollar von einer österreichischen Firma angenommen haben.

Das teilte die Antikorruptionseinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft, DNA, der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax mit. DNA habe beantragt, dass Rumäniens oberste Staatsanwaltschaft die Aufhebung von Tariceanus parlamentarischer Immunität verlangt, um weiter ermitteln zu können.

Mittlerweile ist Tariceanu Präsident des rumänischen Senats, der obersten Parlamentskammer.

Tariceanu soll für Geld Aufträge vergeben haben

Das Schmiergeld soll in den Jahren 2007 und 2008 geflossen sein. Als Gegenleistung habe das österreichische Unternehmen Tariceanus Hilfe zur Erlangung weiterer Aufträge vom rumänischen Staat verlangt. Jetzt habe man auf Antrag der österreichischen Behörden hierzu Ermittlungen eingeleitet, erklärte DNA weiter. Tariceanu ist auch Vorsitzender der mitregierenden liberalen Partei ALDE. Gegen ihn läuft zudem ein Verfahren wegen Falschaussage, in dem er im Mai dieses Jahres in erster Instanz freigesprochen wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Neben Tariceanu steht auch der Vorsitzende der Regierungspartei PSD (Sozialdemokraten), Liviu Dragnea, unter Beobachtung. Dragnea, Vorsitzender der Abgeordnetenkammer, ist der Beihilfe zum Amtsmissbrauch angeklagt und dazu in erster Instanz zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Weil er zudem vorbestraft ist, darf er nicht Ministerpräsident werden, kontrolliert aber die Regierung. Er und Tariceanu gelten als treibende Kräfte des von Kritikern beanstandeten laufenden Abbaus des Rechtsstaats in Rumänien.