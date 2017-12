Kleptokraten in Rumänien Mach dir die Taschen voll

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der erste Anlauf war dreist. Ein wenig zu dreist, offenbar. Anfang dieses Jahres haben Rumäniens Machthaber versucht, die Antikorruptionsgesetzgebung zu entschärfen. Ein Regierungserlass sah vor, dass Amtsmissbrauch und Korruption unter einem Schadenswert von umgerechnet 45.000 Euro keine Straftat mehr darstellen. Die Reaktion auf der Straße folgte prompt. Hunderttausende demonstrierten gegen die "Legalisierung von Diebstahl durch Beamte und Politiker", die Regierung musste das Dekret zurücknehmen und der Justizminister war sein Amt los.

In diesen Tagen starten die regierenden nationalistisch-wendekommunistischen Sozialdemokraten und Nationalliberalen nun einen neuen Anlauf, die Kleptokratie zu legalisieren - und gehen dabei viel strategischer vor.

In Rumänien steht eine Reform des Justizwesens und der Strafgesetze an. Anlass sind Entscheidungen des Verfassungsgerichtes sowie EU-Vorschriften für mehr Rechtsstaatlichkeit, die umgesetzt werden müssen. Hunderte von Änderungen sollen die Befugnisse von Richtern und Staatsanwälten neu regeln und das Justizwesen umorganisieren. Darin enthalten sind auch zahlreiche Bestimmungen, mit denen eine Strafverfolgung korrupter Politiker erschwert oder unmöglich gemacht wird. Zugleich gerät damit nach Ansicht vieler Juristen die Strafverfolgung von Kriminalität insgesamt in Gefahr.

Bedenken gibt es von vielen Seiten. Der Oberste Rat der Magistratur, das höchste rumänische Aufsichtsgremium der Justiz, sprach sich gegen das Vorhaben aus. Dazu meldete die EU Bedenken an und Tausende protestierten in den vergangenen Wochen immer wieder gegen die Gesetzänderungen. Trotzdem hat die Abgeordnetenkammer das Reformpaket in der vergangenen Woche beschlossen. Am heutigen Dienstag stimmte auch der Senat, die übergeordnete Parlamentskammer, für einen Teil der Änderungen. Spätestens am Donnerstag soll das letzte Votum erfolgen.

Die wichtigsten Neuregelungen:

Ermittlungen sollen von übergeordneten Staatsanwälten nach sechs Monaten beendet werden können, wenn sie "nicht legal oder unbegründet" sind;

Verurteilungen in Abwesenheit sollen nur noch erfolgen, wenn Angeklagte nachweislich über Prozesstermine und -orte informiert werden können;

Verdächtige müssen informiert werden, dass gegen sie ermittelt wird und dürfen bei Zeugenbefragungen anwesend sein;

das Justizministerium kann durch eine weitgefasste Formulierung in die Arbeit von Richtern und Staatsanwälten eingreifen; Richter sollen für "böswillige oder fahrlässige Fehlurteile" persönlich haften; ein spezielles staatsanwaltschaftliches Gremium erhält das exklusive Recht, Straftaten im Justizwesen zu verfolgen;

Staatsanwälte und Richter dürfen sich nicht mehr "verleumderisch" über Exekutive und Legislative äußern.

Bereits endgültig beschlossen wurde am Montag, dass Parlamentarier, Bürgermeister sowie gewählte Kreisratsmitglieder nicht mehr für Interessenkonflikte bestraft werden können, die von der Integritätsbehörde ANI für die Jahre 2007 bis 2013 festgestellt wurden.

Begründung der Regierung für diese Gesetzesänderungen: Richter, Staatsanwälte und Ermittler gingen häufig exzessiv und missbräuchlich vor, besonders beim Kampf gegen Korruption - etwa mit Verhaftungen von Politikern vor laufenden TV-Kameras, willkürlichen Anklagen oder Fehlurteilen. In Rumänien habe sich an Parlament und Regierung vorbei ein "Parallelstaat" etabliert, behauptet der Chef der Sozialdemokraten, Liviu Dragnea. Er ist wegen Wahlfälschung verurteilt und kann deshalb nicht Premierminister werden.

Der Kampf gegen Korruption ist an vielen Stellen problematisch

Rumänien gehört zu den EU-Ländern mit den strengsten Antikorruptionsstandards, von denen Länder wie Deutschland weit entfernt sind. So haben etwa Abgeordnete kaum Nebenverdienstmöglichkeiten, die Vermögen von Politikern und hohen Beamten werden von der Integritätsbehörde ANI streng kontrolliert, die Liste der Interessenkonflikte für gewählte Mandatsträger ist lang. Theoretisch.

In der Praxis allerdings haperte es im Kampf gegen Korruption in der Vergangenheit an vielen Stellen erheblich. So zogen sich Verfahren oft jahrelang hin. Zugleich war die Anti-Korruptionsbehörde DNA unter dem Ex-Präsidenten Traian Basescu, der bis 2014 amtierte, häufig ein Instrument, um politische Gegner aus dem Weg zu räumen. Rechtsstaatlich bedenklich war lange Zeit, dass der Inlandsgeheimdienst SRI im Auftrag der DNA Rumäniens Polit- und Wirtschaftselite nahezu flächendeckend abhörte - unkontrolliert. Letztes Jahr verbot das Verfassungsgericht diese Praxis.

Die rumänische Politologin Alina Mungiu-Pippidi von der Berliner Hertie School of Governance, international eine der anerkanntesten Korruptionsforscherinnen, fordert seit langem eine bessere rechtsstaatliche Regulierung des Kampfes gegen die Korruption in Rumänien. Das jetzige Reformpaket nennt sie jedoch "ein Desaster".

"Es geht momentan um einen politischen Konflikt, in dem keine Seite frei von Missbrauch ist", sagt Mungiu-Pippidi im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Wenn die Demokratie in Rumänien erhalten bleiben soll, dann muss der gesamte Antikorruptions-Komplex dringend entpolitisiert werden."

Zusammengefasst: Anfang 2017 scheiterte ein Versuch von Rumäniens Regierung, den Kampf gegen Korruption zu erschweren. Nun soll es im zweiten Anlauf, subtiler eingetütet, doch noch klappen. Eine Politologin nennt das Reformpaket "ein Desaster", auch die EU hat Bedenken angemeldet.