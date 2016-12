Attentat auf russischen Botschafter Erdogan gibt Gülen die Schuld am Mord

Auch wenn Russland bei den Ermittlungen vor voreiligen Schlüssen warnt - der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan macht die Gülen-Bewegung für das tödliche Attentat auf den russischen Botschafter Andrej Karlow verantwortlich.

Alles deute darauf hin, dass der getötete Attentäter "Mitglied der Fetö-Terrororganisation" gewesen sei, sagte Erdogan am Mittwochabend in Ankara. "Angefangen von dem Ort, an dem er ausgebildet wurde, bis hin zu seinen Verbindungen." Der Staatschef fügte hinzu: "Es gibt keinen Grund, das zu verheimlichen."

Fetö ist die amtliche türkische Bezeichnung für die Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Die Regierung hält Gülen für den Drahtzieher des Putschversuches in der Türkei Mitte Juli und fordert von den USA dessen Auslieferung.

Gülen hat jedoch jede Verantwortung für den Anschlag zurückgewiesen. Bei dem Attentäter, der Karlow ermordete, handelte es sich um den 22-jährigen Polizisten Mevlüt Mert Altintas. Er war laut einem Zeitungsbericht acht Mal zum Schutz von Erdogan eingeteilt.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu schon am Dienstag in einem Gespräch mit seinem US-Kollegen John Kerry gesagt, die Türkei und Russland wüssten, dass die "Fethullah Terrororganisation" hinter dem Anschlag stecke.

Doch Russland ging auf Distanz: "Es dürfen keine voreiligen Schlüsse gezogen werden, solange die Ermittlungen nicht gezeigt haben, wer hinter der Ermordung unseres Botschafters steckt", sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Russland ist an den Ermittlungen zu dem Attentat beteiligt.

Die türkische Regierung akzeptierte die Entsendung von 18 russischen Ermittlern, die gemeinsam mit ihren türkischen Kollegen den Anschlag untersuchen sollen. Die russischen Ermittler besuchten nach ihrem Eintreffen in Ankara am Dienstag den Tatort und waren bei der Autopsie des Leichnams zugegen.