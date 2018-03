Provider verloren Russischer Sender RT stellt Ausstrahlung in Washington ein

Der staatliche russische Auslandssender RT (früher Russia Today) kann Berichten zufolge zum 1. April nicht mehr in der US-Hauptstadt Washington senden. Der Provider, der das Programm des TV-Kanals bislang gesendet habe, habe RT aus dem Netzwerk genommen, teilte Chefredakteurin Margarita Simonjan am Donnerstagabend in Moskau mit. Dies hänge mit dem Status von RT als "ausländischer Agent" zusammen, sagte sie der Agentur Interfax zufolge.

Der Nachrichtensender Sender Rossija-24 und die Agentur Tass berichteten, RT werde von Sonntag an in der US-Hauptstadt nicht mehr ausgestrahlt. Er wolle sich aber um andere Provider bemühen.

Das US-Justizministerium hatte RT 2017 gezwungen, sich als "ausländischer Agent" registrieren zu lassen. Washington hält den Sender RT sowie das Nachrichtenportal Sputnik für den Propagandaarm des Kreml - eine Einschätzung, die unter anderem auch der deutsche Verfassungsschutz teilt. Die Amerikaner werfen Moskau vor, über die Kanäle mit Falschnachrichten die US-Innenpolitik beeinflussen zu wollen.

Das US-Justizministerium registrierte RT als "ausländischer Agent" auf Grundlage eines Gesetzes, das hauptsächlich ausländische Lobbyisten betrifft, die die politischen Interessen ihres Heimatlandes in den USA vertreten. Solche Vertreter sind dazu verpflichtet, ihre Tätigkeiten offenzulegen und sich anzumelden. Das US-Gesetz stammt aus dem Jahr 1938 und sollte damals vor allem Nazi-Propaganda verhindern.

Russland reagierte auf die Einstufung von RT, indem es innerhalb weniger Wochen ein Mediengesetz "Ausländische Agenten" einführte, das so unkonkret formuliert ist, dass theoretisch jedes ausländische Medium darunter fallen kann. Neun US-Medien wurden bereits auf Grundlage des Gesetzes als "ausländische Agenten" eingestuft, deren Arbeit dadurch stark eingeschränkt wird. Dazu gehören die US-Sender Voice of America (VOA) und Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) sowie sieben Projekte von RFE/RL, die in russischer oder einer anderen örtlichen Sprache berichten - unter anderem über die von Russland annektierte Halbinsel Krim, über Sibirien und die überwiegend muslimische Kaukasus-Region.