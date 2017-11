100 Jahre Oktoberrevolution Die Krim will den Kommunismus feiern - Moskau nicht

Kirill Sisikow blickt zufrieden drein. Er hat auf die Baustelle am Ufer des Schwarzen Meeres geladen. Doch auf dem Sandplatz tut sich rein gar nichts. Der quadratische Betonsockel, aus dem Stahlstangen ragen, ist verwaist. Zwei Bagger stehen herum. Ein Arbeiter schaut kurz aus der Wellblechhütte und verschwindet wieder, als er sieht, wer da gekommen ist.

"Die Arbeiten ruhen, weil wir klagen", sagt der 33-jährige Sisikow. "Es kann nicht sein, dass dieses Denkmal der sogenannten Versöhnung gebaut wird, ohne uns Bürger anzuhören." Er nennt den Bau illegal, nicht einmal eine Ausschreibung habe es gegeben. Man muss nah an Sisikow herantreten, um ihn zu verstehen, die Windböen vom blaugrün schimmernden Meer tragen seine Worte schnell landeinwärts.

Sisikow ist Vorsitzender der Gruppe "Das Wesen der Zeit" in Sewastopol, der Hafenstadt am südwestlichen Rand der Krim, die Russland vor mehr als drei Jahren annektierte. Programmierer Sisikow vertritt eine rote, sehr patriotische Organisation. Sie hält die kommunistische Idee hoch. Das gilt umso mehr im 100. Jahr der Russischen Revolution.

Sisikow, der Kommunist aus Sewastopol, müsste eigentlich froh sein, dass die Krim nun wieder zu Russland gehört. Doch im 1500 Kilometer nördlich gelegenen Moskau hat man ganz eigene Vorstellungen vom Revolutionsjahr und plant ein "Denkmal der Versöhnung", das allerdings so nicht mehr heißen darf. Und das liegt auch an Sisikow.

Warum sich der Kreml schwer tut mit dem Revolutionsjahr 1917

Vor 100 Jahren kam es in Russland zum großen Umbruch: Im März stürzte die Zaren-Monarchie, am 7. November 1917 - nach altem julianischen Kalender der 25. Oktober - ergriff Wladimir Lenin mit seinen Bolschewiki die Macht. Dieser Tag ging in die Geschichte als Oktoberrevolution ein. Er war der Beginn des ersten sozialistischen Staates, dessen Errungenschaften Sisikow bis heute lobt. Er zählt die Rechte für die Arbeiter und den Aufbruch in das Weltall auf, die Opfer des Roten Terrors nennt er nicht. Bis zu 100.000 Menschen wurden Schätzungen zufolge allein auf der Krim umgebracht.

Für Präsident Wladimir Putin ist Geschichte ein Grund zum Feiern, wenn es um Erfolge geht - die Vertreibung von Napoleons Armee 1812 oder der Sieg über Nazideutschland 1945 sind solche Anlässe. Russland wurde von außen bedroht, vereint schlug es den Feind.

Putin setzt auf Stabilität, Kontinuität - und die repräsentiert er. 1917 passt nicht in diese Erzählung. 1917 ist Revolution: Die Macht wurde gestürzt, das Land tief gespalten, es gab keinen großen Sieger. (Lesen Sie hier, warum der Kreml nicht weiß, wie er den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution begehen soll.)

Verlief der Staatsstreich im November noch weitgehend unblutig, wurde im darauffolgenden Bürgerkrieg zwischen den "Roten", den Bolschewiki, und den "Weißen", einem Sammelbecken der anderen politischen Kräfte, umso grausamer gekämpft. Auch auf der Krim, wo schließlich 1922 der Bürgerkrieg mit dem Sieg der Roten Armee endete.

Insgesamt 150.000 Menschen verließen die Krim, auch viele Adlige, die es in den Westen zog. Darunter waren auch die Vorfahren von Exilaristokrat Nikita Lobanow-Rostowski. Er war es, der das Denkmal anregte.

Deshalb ist es für Sisikow ein "weißes" Projekt, er nennt es einen Versuch "der weißen Revanche", als er in seinem roten Lada in Richtung Zentrum von Sewastopol fährt. Er klingt sehr bestimmt. Die "Weißen" sind für ihn "Kollaborateure und Kriegsverbrecher", sie standen auf der falschen Seite: Sie kämpften mit westlichen Verbündeten gegen die Sowjetunion, später zum Teil sogar an der Seite Hitlers.

Große verordnete Versöhnung

Doch Kulturminister Wladimir Medinski nahm die Idee des Versöhnungsdenkmals auf. Kommunisten haben bis heute nicht vergessen, dass er früher einmal dafür eintrat, Lenin vom Roten Platz auf einen Friedhof umzubetten. Medinski ist Vorsitzender der Russischen Historischen Gesellschaft, an die Putin die Organisation des Gedenkjahres delegierte. Ganz verschweigen kann man den 100. Jahrestag nicht, schließlich würde man sonst das sowjetische Erbe verleugnen.

Medinski gab deshalb 2015 die Richtung vor: Nicht der politische Umsturz, sondern die Aussöhnung der beiden Gegner, der "Roten" und "Weißen" soll im Gedenkjahr im Vordergrund stehen. Schließlich seien beide von einem "heiligen Patriotismus" beseelt gewesen. Im Bürgerkrieg habe das historische Russland gesiegt, das als einheitlicher Sowjetstaat wiederauferstanden sei.

Putin führte diese Idee im Dezember 2016 bei seiner Rede zur Lage der Nation weiter:

"Wir brauchen die Lehren aus der Geschichte vor allem für die Aussöhnung, um den gesellschaftlichen, politischen und zivilen Konsens zu festigen. Wir dürfen die Spaltung, den Groll, die Kränkungen der Vergangenheit nicht in unser heutiges Leben mitschleppen."

Und diese Versöhnung soll durch das Denkmal auf der Krim demonstriert werden, das eigentlich zum 7. November eröffnet werden sollte.

Als Standort wählte man Sewastopol, die zweifache "Heldenstadt", die sich gegen die Türkei und deren westlichen Alliierten im Krimkrieg 1854/55 und Nazideutschland 1941 bis 1942 verteidigte und zerstört wurde. Sewastopol, Sitz der traditionsreichen Schwarzmeerflotte und "Vorposten für die Zukunft Russlands", wie Putin die Stadt auf großen Plakaten anpreist.

Doch mehr als das Betonfundament des Denkmals und den Entwurf gibt es bisher nicht. Es soll ein pompöses Bauwerk werden: eine 25 Meter hohe klassische Säule, auf der die goldene Figur der Mutter Heimat thront, unten versöhnen sich ein Rotarmist und ein Weißgardist, neben einer ewigen Flamme. Das Denkmal solle beweisen, dass "der Bürgerkrieg endlich zu Ende ist", heißt es auf der Seite der Russischen Historischen Gesellschaft.

"Der Bürgerkrieg ist lange noch nicht ausgekämpft", kommentiert Wiktor Jaducha, Leiter von "Primetschanija" (auf Deutsch: Anmerkung), den Streit. Sein unabhängiges Internetportal hat mehrmals darüber berichtet.

Medinski hätte es ahnen können, dass die aus Moskau verordnete Versöhnung in Sewastopol so einfach nicht zu haben ist. Zu umkämpft ist hier die Deutung der Vergangenheit. Am "Gräflichen Schiffsanleger", dem Wahrzeichen Sewastopols, sollte zum Beispiel einmal eine Tafel daran erinnern, dass Schiffe der Schwarzmeerflotte 1918 die ukrainische Flagge hissten. Russische Nationalisten versenkten die Tafel im Hafen.

"Es wird gebaut, was Moskau will"

Gern hätte man gewusst, was der Sewastopoler Gouverneur, Dmitrij Owsjannikow, zu all dem zu sagen hat. Nach mehreren Anfragen teilt sein Sprecher mit, man solle in Moskau nachfragen. Und wenn überhaupt, gehe es um ein "Denkmal der Einheit".

Einheit? Ja, der Einheit von der Krim und dem russischen Mutterland. So sieht man das in Sewastopol.

Einheit ist auch das Stichwort für Sisikow. Er würde es gerne sehen, wenn ein solches Denkmal die Verteidiger seiner Heimat darstellte: nicht nur einen Soldaten des Großen Vaterländischen Krieges, wie der Kampf der Sowjetunion gegen Hitlerdeutschland bezeichnet wird, sondern auch einen "Höflichen Menschen", jene russischen Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, die 2014 die Krim besetzten.

Das wird es so nicht geben. "Natürlich wird letztendlich das gebaut, was Moskau will. Darauf kommt es an und nicht, was hier in Sewastopol gewollt wird", ist sich Chefredakteur Jaducha sicher.

Doch in Moskau ist man vorsichtiger geworden. Man lenkt ein - zumindest ein bisschen. "Denkmal der russischen Einheit" sei nun der Name des Bauwerks, sagt Medinski im Interview mit dem SPIEGEL (Lesen Sie hier das vollständige Gespräch). Das Wort Versöhnung nimmt er lieber nicht mehr in den Mund, zu groß ist der Widerstand.

Für Sisikow ist das Kosmetik, der Entwurf bleibt derselbe. "Wir werden alles tun, um das Denkmal zu verhindern", kündigt er an, bevor er in seinem Lada davonfährt.

Wann der Bau eröffnet werde? Da bleibt Medinski inzwischen lieber im Ungefähren, "später, wohl im kommenden Jahr". Nicht einmal mehr der Grundstein soll im 100. Jahr der Oktoberrevolution in Sewastopol gelegt werden.