Massendemos in Russland Aktivisten berichten von 700 Festnahmen

Bei einer Demonstration gegen Korruption in Moskau sind am Sonntag nach Angaben von Aktivisten mehr als 700 Menschen festgenommen worden. Die Organisation OVD Info gab am Sonntag diese Zahl über Twitter bekannt, die Polizei sprach von rund 500 Festnahmen. Den ganzen Sonntag über hatten in verschiedenen russischen Städten Zehntausende Menschen gegen Korruption demonstriert.

Unter den Festgenommenen ist auch der prominente Kreml-KritikerAlexej Nawalny. Er wurde in Gewahrsam genommen und soll am Montag einem Richter vorgeführt werden. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hatten beobachtet, wie Nawalny von Beamten festgehalten und in ein Polizeifahrzeug gebracht wurde. Auf Twitter kursierten ebenfalls Tweets und Bilder zur Festnahme. Hunderte Demonstranten sammelten sich um den Bus und versuchten, diesen am Wegfahren zu hindern.

Nawalny hatte zu der Demonstration in Moskau sowie zu zeitgleichen Protesten in anderen russischen Städten aufgerufen. Der Oppositionelle wurde Anfang Februar in einem neu aufgerollten Prozess zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Gericht im rund 900 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Kirow sprach ihn wegen Veruntreuung schuldig. Nawalny hat die Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt, in Berufung zu gehen. Zugleich erklärte er, 2018 bei der Präsidentenwahl anzutreten.

An der Demonstration in Moskau nahmen nach Angaben der Polizei mindestens 7000 Menschen teil. Tausende Menschen gingen in anderen russischen Städten auf die Straße, auch dort wurden laut OWD Info Dutzende Demonstranten festgenommen. Die Demonstration im Zentrum Moskaus wurde von der Stadtverwaltung nicht genehmigt. Die Organisatoren hätten alternative Orte am Stadtrand abgelehnt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Staatsanwaltschaft hatte Nawalnys Anhängern für den Fall einer Teilnahme an unerlaubten Demonstrationen mit hartem Durchgreifen gedroht

Entzündet hatten sich die Proteste an dem von Nawalny befeuerten Verdacht, dass sich Regierungschef Dimitri Medwedew ein großes Vermögen inklusive zahlreicher Villen, Jachten und Weinberge illegal angeeignet hätte. Nawalny hatte Anfang März in einem Video Medwedew Korruption im großen Umfang vorgeworfen. Mit seinem Fonds zur Bekämpfung der Korruption veröffentlichte er Belege für die angebliche Bestechlichkeit ranghoher Staatsdiener.