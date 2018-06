Russland abseits der WM Millionen feiern, einer hungert

Wenn heute im Moskauer Luschniki-Stadion in Weltmeisterschaft in Russland beginnt, wird das Land für 32 Tage im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Die Show zur Eröffnungsfeier, heißt es, werde von Russlands Natur, Geschichte, Traditionen und Kultur erzählen. Eben das, worauf die Russen stolz sind.

Doch während Millionen Zuschauer das mit Sicherheit faszinierende Event im Fernsehen verfolgen werden, wird ein Mann ganz bestimmt keinen Stolz für sein Land empfinden. Genau genommen ist es gar nicht sein Land, denn Russland hat ihn 2014 per Gesetz einfach zu seinem Staatsbürger gemacht: Als Wladimir Putin dank militärischer Übermacht zuerst die Halbinsel Krim der Ukraine entriss und sie dann der Russischen Föderation einverleibte. Der Mann heißt Oleg Senzow, 41 Jahre alt, ein ukrainischer Regisseur, geboren in Simferopol der Krim.

Kurz nach der Annexion wurde er von einem russischen Gericht wegen angeblich geplanten Terroranschlägen auf der Krim zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt, die er derzeit im nordsibirischen Lagergefängnis in der Kleinstadt Labytnangi absitzt. Beobachter hatten den Prozess damals als Farce kritisiert. Seit 32 Tagen, so lange wie die WM gehen wird, befindet sich Senzow nun im Hungerstreik, auch um auf andere politische Gefangene aus der Ukraine aufmerksam zu machen. Am Donnerstag wurde er auf die Krankenstation verlegt. Insgesamt sprach Senzow von 64 Personen, denen wahlweise Hochverrat, Extremismus oder Terrorismus vorgeworfen wird.

Das ukrainische Außenministerium teilte mit, es sei bereit, Senzow gegen Häftlinge aus Russland auszutauschen. Auch in Russland mehren sich Stimmen für seine Freilassung. So bezeichneten Jurymitglieder beim russischen Filmfest "Kinotawr" in Sotschi vor wenigen Tagen Senzows Verurteilung als "politisch motiviert". Und selbst der umstrittene Kulturminister Russlands Wladimir Medinsky erklärte Senzows Hungerstreik zur "Tragödie". Er rief zu einem humanen Umgang mit dem Filmemacher auf.

Doch Wladimir Putin bleibt bisher stur: Der Kremlchef bekräftigte erst vor wenigen Tagen bei einem Fernsehauftritt den fadenscheinigen Terrorismusvorwurf gegen Senzow.