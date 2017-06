Ermittlungen zur Russland-Affäre US-Vizepräsident Pence heuert privaten Anwalt an

US-Vizepräsident Mike Pence hat einen privaten Anwalt beauftragt, ihn bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre juristisch zu vertreten. Richard Cullen werde den Vizepräsidenten als externer Rechtsbeistand dabei unterstützen, Anfragen des unabhängigen Sonderermittlers zu beantworten, teilte ein Sprecher mit. Der Jurist werde nicht mit Geld aus der Staatskasse bezahlt.

Cullen ist in den USA kein Unbekannter. Der frühere US-Bundesanwalt ist erfahren im Umgang mit politischen Skandalen: Er war unter anderem bei der Aufklärung der Watergate-Affäre in den Siebzigerjahren und im Iran-Contra-Skandal in den Achtzigerjahren juristisch tätig. Derzeit vertritt er unter anderem Ex-Fifa-Chef Sepp Blatter.

Die politische Arbeit des Vizepräsidenten solle durch die Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden, sagte der Sprecher. "Der Vizepräsident konzentriert sich ganz auf seine Pflichten, treibt die Agenda des Präsidenten voran und freut sich auf einen raschen Abschluss dieser Angelegenheit." Pence habe seit längerem erwogen, einen Anwalt zu engagieren. Er habe sich für Cullen entschieden, nachdem er mehrere Kandidaten interviewt habe, teilte sein Büro mit.

Ein Sonderermittler untersucht derzeit, ob es vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2016 illegale Absprachen zwischen dem Team von US-Präsident Donald Trump und Offiziellen aus Russland gegeben hat. Im Fokus von Robert Mueller stehen nicht nur früher Top-Berater des damaligen Präsidentschaftskandidaten, sondern nach Informationen der "Washington Post" auch dessen Schwiegersohn Jared Kushner . Auch die Geschäftsbeziehungen von weiteren Vertrauten Trumps werden überprüft: unter anderem die von Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn, Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort und Ex-Berater Carter Page.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Mueller auch gegen Trump persönlich ermittelt. Grund ist der Vorwurf, dass der US-Präsident versucht haben soll, unzulässigen Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Der US-Präsident lässt sich in der Sache ebenfalls von einem privaten Anwalt vertreten, im Mai engagierte er Marc Kasowitz. Hier lesen Sie hier mehr über Trumps Anwalt.