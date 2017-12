Russland Oppositioneller Nawalny von Präsidentschaftswahl ausgeschlossen

Die russische Wahlleitung hat eine Registrierung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny für die Präsidentenwahl unter Verweis auf dessen Vorstrafe abgelehnt. Das entschied die Kommission am Montag in Moskau, nachdem Nawalny am Vortag seine Papiere und die Dokumente über landesweite Unterstützergruppen eingereicht hatte.

"Es gibt diese Verurteilung", sagte Wahlleiterin Ella Pamfilowa der Agentur Tass zufolge in einem Wortgefecht mit Nawalny. Der Blogger und Anti-Korruptionsaktivist solle aufhören, seinen jugendlichen Anhängern vorzumachen, dass er kandidieren dürfe.

Für Nawalny gilt derzeit eine umstrittene Bewährungsstrafe wegen Betrugs. Er baut aber seit einem Jahr in ganz Russland Wahlkampfstäbe auf und mobilisiert seine Anhänger. Für seine Nominierung stimmten am Sonntag mehrere tausend Menschen in 20 russischen Städten.

Als Reaktion auf die Anlehnung hat Nawalny zum Boykott der Präsidentenwahl aufgerufen. "Wir erklären einen Streik der Wähler", sagte der 41-Jährige am Montag vor Journalisten in Moskau. "Wir werden das Ergebnis dieser Wahlen nicht anerkennen.".

Bei der Abstimmung am 18. März 2018 gilt eine Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin als sicher. Der Kreml fürchtet aber, dass Putins neues Mandat bei niedriger Beteiligung wenig überzeugend ausfallen könnte.

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels hieß es, Nawalny wolle als Gegenkandidat von Wladimir Putin bei der russischen Präsidentschaftswahl antreten. Tatsächlich hat er sich nur von seinen Anhängern als Kandidat aufstellen lassen - aufgrund einer Vorstrafe ohne jede Erfolgsaussicht. Wir haben die entsprechenden Stellen präzisiert.