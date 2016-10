Streit mit USA Russland beklagt Druck auf Diplomaten

Russland hat sich über steigenden Druck auf seine Diplomaten in den USA beschwert. Die Situation für russische Diplomaten in den USA werde "immer schlimmer", sagte Vize-Außenminister Sergej Riabkow. Vor allem die "Anwerbeversuche" durch den US-Geheimdienst hätten in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark zugenommen.

Der US-Geheimdienst schrecke nicht einmal vor den "erbärmlichsten Druckmitteln" zurück, sagte Riabkow. Als Beispiel nannte er Drohungen gegen Familienangehörige von Diplomaten. Wegen "künstlicher Probleme" und "erfundener Auflagen" könnten die russischen Diplomaten zudem ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang wahrnehmen.

Der Vize-Außenminister warf der US-Regierung zudem vor, in Russland unter diplomatischem Deckmantel "intensive Spionageaktivitäten" zu betreiben. Der US-Militärattaché in Moskau sei mehrfach in der Nähe strategisch wichtiger Militäranlagen gesehen worden.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington haben sich seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Frühjahr 2014 rapide verschlechtert. Im Juli hatte ein Angriff auf einen US-Diplomaten in Moskau zu diplomatischen Spannungen geführt.

Im Streit über den Syrienkrieg haben die beiden Länder am Montag ihre Gespräche abgebrochen. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation zu.