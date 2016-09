Russen zur Duma-Wahl "Beim letzten Mal stand schon eine Unterschrift neben meinem Namen"

Wiktor, 20 Jahre, Student der Kartografie:



"Das sind meine ersten Wahlen. Ich mache gerade so eine Art Kandidatentour in meinem Wahlkreis, schaue mir die Veranstaltungen und Wahlteams der Politiker an. In der russischen Politik gibt es seit Langem nur die gleichen Gesichter. Ich würde gerne neue Politiker und Ideen in der Duma sehen."