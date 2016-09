Russischer Populist Schirinowski Sie nannten ihn Russen-Hitler

Russland hat eine Menge Politiker kommen und gehen sehen in den vergangenen 25 Jahren: Michail Gorbatschow, Boris Jelzin, den glücklosen Interimspräsidenten Dmitrij Medwedew. Nur einer war immer da, und ist es bis heute: Wladimir Schirinowski, wortgewaltiger Rechtsausleger und unumstrittener Führer der "Liberaldemokratischen Partei" (LDPR), die er im Jahr 1991 gegründet hat.

Schirinowski hat für Russland die Rückkehr zur Monarchie gefordert und den Abwurf russischer Atombomben über der US-Hauptstadt Washington, D.C.. Er ist weder liberal noch demokratisch. Im April wohnte er im Moskauer Zentrum der feierlichen Enthüllung seines eigenen Denkmals bei, die Bronzestatue ist drei Meter hoch.

Bei der russischen Parlamentswahl an diesem Sonntag könnte Schirinowskis LDPR zweitstärkste Kraft werden. Die Kreml-Partei "Einiges Russland" liegt zwar nach Einschätzung aller Meinungsforscher uneinholbar in Führung. Doch da ihre Beliebtheitswerte zuletzt stark gesunken sind, halten Experten es für möglich, dass "Einiges Russland" künftig einen Koalitionspartner braucht: die LDPR. Umfragen des staatlichen Instituts WZIOM sehen die LDPR zwei Prozent vor der sonst so starken Kommunistischen Partei.

Die LDPR als Zünglein an der Waage? Das gefällt Schirinowski. Er lässt sich in einen Sessel in seinem Arbeitszimmer in der russischen Staatsduma fallen. "Wir wollen zwei Ministerposten. Und ich bin Hauptprätendent für den Posten des Regierungschefs!", ruft er. Mit Blick auf Schirinowskis politische Biografie wirkt das wie ein Witz. Wer ist der Mann?