Russischer Ex-Wirtschaftsminister Uljukajew muss acht Jahre in Lagerhaft

Alexej Uljukajew muss acht Jahre in eine Strafkolonie. Der ehemalige russische Wirtschaftsminister war am Freitagmorgen wegen Erpressung des Ölkonzerns Rosneft schuldig gesprochen worden. Neben der Haftstrafe muss Uljukajew eine Zahlung von 130 Millionen Rubel (etwa 1,87 Millionen Euro) leisten.

In dem Prozess gegen den 61-Jährigen ging es um die Genehmigung eines Privatisierungsgeschäfts, für das Uljukajew zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) von der Ölfirma erhalten haben soll. Die Höhe der Strafzahlung entspricht also in etwa der Höhe der angeblichen Bestechungssumme. Darüber hinaus verliert Uljukajew seinen Beamtenstatus. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis gefordert.

Uljukajew hat die Vorwürfe während des Prozesses stets zurückgewiesen. Er sagt, Rosnefts Geschäftsführer Igor Sechin, ein langjähriger Verbündeter von Präsident Wladimir Putin, habe ihm die Sache angehängt. Auch deshalb war der Korruptionsprozess politisch aufgeladen.

Im vergangenen Jahr war Uljukajew im Hauptquartier Rosnefts in Gewahrsam genommen worden - nach einer verdeckten Ermittlung des russischen Geheimdienstes. Damals war Uljukajew noch im Amt. Seit 1993 war kein so hochrangiger russischer Funktionär mehr festgenommen worden.