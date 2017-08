Atomkonflikt mit Nordkorea Russland extrem besorgt wegen Raketentest

Moskau blickt aufmerksam auf die koreanische Halbinsel und zeigt sich nach dem jüngsten Raketenabschuss Nordkoreas "extrem besorgt". Die Lage habe die "Tendenz zur Eskalation", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Nordkorea schoss am Dienstag zum ersten Mal seit 2009 eine Rakete vom Typ Taepodong-2 ab, die Japan überflog und 1180 Kilometer östlich der Insel Hokkaido in drei Teile zerbrochen in den Pazifik stürzte. Japan habe keine Abwehrrakete gestartet, hieß es unter Berufung auf das Militär. Regierungschef Shinzo Abe sprach dennoch von einer "beispiellosen und ernsthaften" Bedrohung.

Riabkow machte auch die jüngsten umfangreichen Militärübungen Südkoreas und der USA auf der koreanischen Halbinsel für die Lage verantwortlich. Die Manöver hätten "eine Rolle dabei gespielt, Pjöngjang zu einem neuen Abschuss" einer Rakete zu veranlassen, sagte er.

Bei diesen Übungsmanövern mit 17.500 US-Soldaten wird unter anderem mit Computern ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel simuliert. Nordkorea wertet dies als Angriffsvorbereitungen. Die Übungen laufen noch bis Ende des Monats.