Abstimmung in New York Russland fliegt aus Uno-Menschenrechtsrat

Es ist eine diplomatische Schlappe für den Kreml auf großer internationaler Bühne: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat Russland nicht wieder unter die 14 Mitgliedsländer des Uno-Menschenrechtsrats gewählt.

Für Osteuropa waren bei der Abstimmung am Freitag in New York zwei Sitze zu vergeben. Nur Russland, Ungarn und Kroatien hatten sich um die vakanten Plätze bemüht. In dem Votum, bei dem alle Vertreter der 193 Mitgliedstaaten der Weltgemeinschaft je Kandidat eine Stimme haben, setzten sich Ungarn (144 Stimmen) und Kroatien (114 Stimmen) durch. Auf Russland entfielen 112 Stimmen.

Moskau steht vor allem wegen seines Engagements in Syrien in der internationalen Kritik. Das Land kämpft an der Seite von Machthaber Baschar Al-Assad im syrischen Bürgerkrieg. Dabei bombardiert die russische Luftwaffe seit gut einem Jahr Stellungen, die vom syrischen Regime als Gegner Assads identifiziert werden. Russland ist mit mehreren Kampfschiffen im Mittelmeer aktiv und unterhält eine eigene Luftwaffenbasis im von Assad-Truppen kontrollierten Teil Syriens.

Uno-Vertreter und westliche Staats- und Regierungschefs werfen Russland vor, bei den Angriffen auf die nordsyrische Rebellenhochburg Ost-Aleppo ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung schwere Waffen einzusetzen. Die Bundesregierung verurteilte das russische Vorgehen als "Barbarei". Frankreich nannte die russischen Luftangriffe mit Bunkerbrechern und Streubomben zuletzt Kriegsverbrechen.