Proteste in Russland Die Jungen begehren auf, der Staat schlägt zurück

Die Richterin im Twerskoj-Bezirksgericht gibt sich betont schroff. Einen Antrag nach dem anderen lehnt sie ab, schaut gelangweilt weg oder verdreht die Augen, wenn die Anwältin von Alexej Nawalny spricht. "Ich habe eine 15-jährige Tochter, wenn der was peinlich ist, zickt sie genauso rum wie Sie", kommentiert der Oppositionspolitiker das Verhalten der Richterin.

Mit ihm im Saal sitzen rund 40 Besucher - Journalisten, aber auch einige Mitstreiter, die am Vortag der Festnahme entgangen sind. Der 40-Jährige dagegen hat eine Nacht im Polizeirevier hinter sich, nachdem er am Sonntag auf einem Anti-Korruptions-Marsch in Moskau festgenommen wurde.

Mehr als 60.000 Menschen protestierten in 82 Städten von Tschita in Sibirien bis Machatschkala in Dagestan gegen Korruption im Land. Zu den Protesten hatte Nawalny aufgerufen. Er will bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr Staatschef Wladimir Putin herausfordern.

Was ihm genau vorgeworfen wird, wird im Laufe der Verhandlung nicht deutlich. Das hat damit zu tun, dass sich auch die Dokumente in der Gerichtsakte über Nacht verändert haben. Die Polizei, sagt Anwältin Olga Michajlowa, habe das Protokoll von Nawalnys Festnahme nachträglich umgeschrieben, um einen schärferen Paragrafen hineinzubringen. Jetzt stimmt das Dokument nicht mehr mit der Version überein, die Nawalny am Vorabend unterzeichnet hat.

Die Richterin interessiert das alles nicht. Dennoch verhängt sie nach zwei Stunden ein mildes Urteil: eine Geldstrafe von 20.000 Rubel (rund 340 Euro) wegen Aufrufs zu einer nicht genehmigten Demo. Im Saal herrscht verblüffte Erleichterung - bis klar wird, dass das nur der Anfang war und eine zweite Gerichtsverhandlung folgt. Deren Akte aber haben weder Nawalny noch seine Verteidigerin je gesehen.

Im zweiten Verfahren geht es darum, dass er sich bei der Festnahme nicht den Anweisungen der Polizei gefügt habe. Augenzeugen der Festnahme sitzen zwar im Raum, werden aber nicht befragt. Die Richterin verhängt die Maximalstrafe: 15 Tage Arrest, sofort zu vollstrecken.

Gerichtsverfahren und Haftstrafen

Einen Tag nach den Massenprotesten greift der russische Staat durch: Nicht nur Nawalny sitzt vor Gericht, auch die Mitarbeiter seines Fonds gegen Korruption, einer Organisation, die Korruptionsfälle im Land recherchiert. Sie hätten Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindert, so der Vorwurf. Nawalnys Wahlkampfleiter Lenonid Wolkow wird Extremismus vorgeworfen, weil er Proteste am Sonntag live im Internet übertrug.

Andernorts wie in Wladiwostok oder Tambow verhängen Richter Geldstrafen gegen Organisatoren und Teilnehmer. In Nischni Nowgorod werden Eltern von Schülern, die an der Versammlung teilnahmen, wegen "Nichterfüllung ihrer Erziehungspflicht" belangt.

Video: Nawalnys Film über seine Korruptionsvorwürfe gegen Medwedew mit englischen Untertiteln

Die Menschen trauten sich am Sonntag auf die Straßen, obwohl die Demonstrationen in den meisten Städten nicht genehmigt waren. Es waren vor allem junge Menschen unter 30 Jahren, Schüler und Studenten, die das nicht abschreckte - anders als die Älteren, die wissen, wie die Polizei durchgreifen kann. Sie sind gut vernetzt in den sozialen Medien, motiviert, für den Kreml kaum erreichbar.

Anfang März hatte Nawalny schwere Korruptionsvorwürfe gegen Premier Dmitrij Medwedew erhoben. Der Anwalt und sein Team veröffentlichten einen 50-minütigen Film im Internet, welcher angeblich die Reichtümer von Medwedew zeigen soll: Fünf großräumige Residenzen, Luxusdatschen, zwei teure Jachten, ein Weingut an der Schwarzmeerküste und eines in der Toskana. Der Wert: mehr als eine Milliarde Dollar.

Bis heute hat Medwedew die Vorwürfe nicht kommentiert, er fährt am Tag der Proteste lieber Ski (Lesen Sie hier mehr).

"You can't arrest all of us," tweens chanting at #moscow anti-corruption rally pic.twitter.com/UhXPu03urt — David Filipov (@davidfilipov) 26. März 2017

In Moskau marschierten die Menschen die Twerskaja-Straße im Zentrum entlang und versammelten sich auf dem Puschkin-Platz. "Ihr könnt nicht alle von uns festnehmen", riefen sie den Sicherheitskräften zu.

SHIPENKOV/ EPA/ REX/ Shutterstock Olga Losina

Doch die griffen massiv ein. Menschenrechtler meldeten insgesamt mehr als tausend Festnahmen, auch Schüler nahmen die Sicherheitskräfte mit. Größtenteils wahllos führten, schleppten und zogen sie Menschen zu den vergitterten Polizeibussen, auch Olga Losina. Sie sagte dem Internetportal "Meduza", sie sei mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in der Nähe des Weißrussischen Bahnhofes spazieren gewesen, als Polizisten sie stoppten und wegtrugen.

Mit solch massiven Protesten, es sind die größten seit 2012, hatte weder die Opposition noch der Kreml gerechnet. Nawalny war kaum zugetraut worden, so viele Menschen zu mobilisieren. Unermüdlich macht der Oppositionelle seit Jahren Politik - trotz Hausarrest und anderer Strafen. Dass er einer der wenigen im Land ist, der Putins Wiederwahl im März stören könnte, hat er am Sonntag nun bewiesen.

DPA/ AP/ Evgeny Feldman for Alexey Navalnys campaign Alexej Nawalny

Seit Ende 2016 macht er bereits Wahlkampf. Dabei wurde er im Februar in einem fragwürdigen Betrugsverfahren erneut nach einer Rüge des Europäischen Gerichtshofs zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Nawalny hat Einspruch eingelegt. Tritt das Urteil in Kraft, ist es ihm nach russischem Recht nicht erlaubt, sich als Kandidat zur Wahl zu stellen. Doch Nawalny tut so, als beeindrucke ihn das nicht: Er eröffnete ein Wahlkampfbüro nach dem anderen, zuletzt war er in Sibirien unterwegs.

Die Kreml-nahen Medien ignorieren den Oppositionspolitiker weitgehend - so auch die Proteste am Sonntag. Nawalny wurde im Kreml bisher als Vorbestrafter abgetan, dem man keine Beachtung schenke, so die offizielle Sprachregelung.

Erst als sich Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow nach massiver Kritik der EU und den USA am Montag zu Wort meldete, stiegen die Staatsmedien in die Berichterstattung ein. Als "absolut korrekt, hochprofessionell und legal" lobte Peskow den Polizeieinsatz. Unter den Teilnehmern seien auch "bezahlte Teenager" gewesen. Das Ermittlungskomitee, direkt Putin unterstellt, teilte mit, man habe entsprechende Beweise.

Zu den Korruptionsvorwürfen gegen Medwedew wollte Peskow auch am Montag nichts sagen: "Kein Kommentar."