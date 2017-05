Russland-Kontakte Kushner sagt vor Geheimdienstausschuss aus

US-Präsident Donald Trump gab noch am Wochenende eine Ehrenerklärung für seinen Schwiegersohn und Berater ab. "Ich habe volles Vertrauen in ihn", sagte er der "New York Times". "Jared macht eine sehr gute Arbeit für das Land", sagte Trump weiter. "Er wird praktisch von allen respektiert und arbeitet an Projekten, die es unserem Land ermöglichen, Milliarden an Dollar einzusparen."

Ob es ihm hilft? Ab Dienstag wird Jared Kushner vor den Geheimdienstausschüssen des Kongresses zu den Vorwürfen gegen ihn in der Russlandaffäre aussagen. Seine Anwältin kündigte an, er werde dem Kongress über sein Wissen Auskunft geben.

Kushner steht unter Druck: Die "Washington Post" hatte am Wochenende unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet, der 36-jährige Ehemann von Trumps Tochter Ivanka habe sich in der Phase zwischen Trumps Wahl und seinem Amtsantritt um die Einrichtung eines geheimen Gesprächskanals mit dem Kreml bemüht.

Bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak Anfang Dezember habe Kushner vorgeschlagen, eine abhörsichere Kommunikationsvorrichtung in einer russischen Vertretung in den USA einzurichten. An dem Treffen nahm demnach auch Michael Flynn teil, der im Februar nach nur dreieinhalb Wochen als Nationaler Sicherheitsberater zurücktreten musste, weil er die Unwahrheit über seine Telefonate mit Kisljak gesagt hatte.

