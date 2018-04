Moskaus Antwort auf Trump-Drohung "Wir beteiligen uns nicht an Twitter-Diplomatie"

Als Vergeltung für einen gemeldeten Giftgaseinsatz kündigte Donald Trump per Tweet einen Raketenangriff auf Syrien an. Die Regierung in Moskau kritisiert dieses Vorgehen - und will Militärpolizei nach Duma verlegen.