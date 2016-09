Lewada-Chef zur Wahl in Russland  "Das Regime ist paranoid"

Lew Gudkow versteht die Russen wie kein Zweiter: Rechnen sie mit Wahlfälschungen bei der Duma-Wahl am 18. September? Ja, 51 Prozent sind davon überzeugt. Jeder vierte Befragte würde sogar seine Stimme verkaufen. Wie groß ist die Unterstützung für die Regierungspartei Einiges Russland? Gudkow zufolge ist sie auf 31 Prozent gefallen, auch weil viele unsicher sind, ob sie wählen werden.

Solche Zahlen gefallen nicht jedem im Land.

Gudkows Meinungsforschungsinstitut Lewada ist das einzige unabhängige in Russland. Gerade hat das russische Justizministerium es auf die Liste mit 140 anderen Organisationen gesetzt, die in den Augen der Behörden Feinde sind, "ausländische Agenten". Gudkow glaubt, dass dahinter die nationalistischen und konservativen Sicherheitskreise stecken. Er spricht von einem "politischen Rückfall".

Der Meinungsforscher befürchtet, dass nur wenige Bürger an der Duma-Wahl am Sonntag teilnehmen. Präsident Wladimir Putin sei es gelungen, Apathie in Russland zu verbreiten - und das trotz Wirtschaftskrise. Der Opposition räumt Gudkow keinerlei Chancen ein.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Meinungsforschungsinstitut wird als "ausländischer Agent" gebrandmarkt. Hat das mit Ihren schlechten Umfragewerten für die Regierungspartei Einiges Russland zu tun?