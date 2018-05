Proteste gegen Putin Prügel, Tränengas und mehr als 1200 Festnahmen

"Wir sind auch Bürger" rufen sie. Und: "Putin ist nicht unser Zar". Am frühen Abend haben es einige Dutzende Demonstranten zurück an den Sockel des Puschkin-Denkmals im Zentrum Moskau geschafft. Sie rollen ein Transparent aus "Russland ohne Putin". Dann kommen wieder schwarz gekleidete Polizisten mit Helmen und Schlagstöcken, im Volksmund Kosmonauten genannt, und führen einzelne Teilnehmer ab - scheinbar wahllos.

Bei landesweiten Protesten zwei Tage vor der erneuten Amtseinführung von Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Polizei nach Angaben des Bürgerrechtsportals Owd-Info (hier lesen Sie mir über die Organisation) bis Samstagabend mehr als 1200 Demonstranten festgenommen. Rund die Hälfte davon seien bei einer nicht genehmigten Kundgebung in Moskau festgesetzt worden, darunter auch Oppositionsführer Alexej Nawalny, der zu den Protesten aufgerufen hatte.

Sehen Sie hier das Video:

Video SPIEGEL ONLINE

Ein Großaufgebot von verschiedenen Sicherheitskräften war in der Hauptstadt im Einsatz, ein Hubschrauber kreiste über dem Zentrum. In Sankt Petersburg wurden weitere 112 Demonstranten festgenommen, in Toljatti, rund 1000 Kilometer im Südosten von Moskau gelegen, waren es 63 - die Hälfte davon nach Angaben der Bürgerrechtler unter 18 Jahren alt.

In Tscheljabinsk im Ural wurden 164 gemeldet. In Saratow 840 Kilometer südöstlich von Moskau führten Sicherheitskräfte einen zwölfjährigen Jungen ab. Bilder zeigen, wie das Kind im roten Pullover und blauer Schirmmütze in einen Polizeiwagen gesetzt wird. Wie örtliche Medien berichten, rief er dabei "Schande". Sein Vater holte ihn später ab.

In Sankt Petersburg und Moskau wurden auch Journalisten abgeführt, darunter Mitarbeiter des Kreml-kritischen Senders TV Doschd.

Nawalny hatte im Vorfeld von Putins Wiederamtseinführung zu den Protesten aufgerufen: "Er ist für uns kein Zar" war das Motto dieser Demonstrationen. Putin regiert Russland seit 18 Jahren, am Montag tritt er seine vierte Amtszeit als Präsident an. Mehrere Tausend Menschen beteiligten sich an den Protesten gegen den Staatschef. Bereits im Vorfeld hatte es Festnahmen von Nawalny-Anhängern gegeben.

In Moskau war am Samstag im Vergleich zu früheren Demonstrationen auffällig, dass sich viele zivil gekleidete Sicherheitskräfte unter die Demonstranten mischten. Anfangs hatten sich zahlreiche Nationalisten am Puschkin-Denkmal versammelt, die orange-schwarz-gestreifte Fahnen schwenkten und "Nawalny kommt nicht" und "Hier spielt sich kein Maidan ab" riefen.

Zudem marschierten Männer mit "Kosaken"-Uniformen auf. Sie mischten sie sich unter die Demonstranten, schlugen einige Nawalny-Anhänger nach mehreren übereinstimmenden Augenzeugenberichten. Der 18-jährige Student Maxim sprach von "gezielten Provokationen". Für Sicherheitskräfte waren sie mehrmals der Vorwand, gegen Nawalny-Anhänger aggressiv durchzugreifen und diese festzunehmen..

Internet- und Telefonverbindungen waren über Stunden im Zentrum von Moskau gestört.