Geplante Strafmaßnahmen Russland warnt USA vor neuen Sanktionen

Angesichts der geplanten neuen US-Sanktionen gegen Russland verschärfen Politiker in Moskau ihren Ton. Man habe die USA mehrmals vor diesem - aus ihrer Sicht feindlichen - Schritt gewarnt und sei es Leid, sich zurückzuhalten, sagte Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow.

Die Strafmaßnahmen machen aus Moskauer Sicht eine Verbesserung der gespannten bilateralen Beziehungen unmöglich. "Auf den Prozess der Normalisierung wirkt sich das äußerst negativ aus", so Rjabkow.

Die USA wollen Russland als Reaktion auf die mutmaßliche Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr und die Annexion der Krim-Halbinsel stärker sanktionieren. Das US-Repräsentantenhaus hatte dazu am Dienstag neue Strafmaßnahmen gegen Russland gebilligt. Zugleich stimmte die Kongresskammer am Dienstag auch für neue Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea. Als Nächstes muss der Senat dem Gesetzentwurf zustimmen.

Das Weiße Haus signalisierte in den vergangenen Tagen, dass Präsident Donald Trump voraussichtlich den neuen Sanktionen zustimmen wird. Zuvor hatte es noch so ausgesehen, als könnte Trump sein Veto einlegen, da er bessere Beziehungen zu Moskau anstrebt.

AP Vizeaußenminister Sergej Rjabkow

"Reaktion muss Amerikanern weh tun"

Mehrere russische Politiker hatten umgehend eine "schmerzhafte" Antwort Moskaus auf die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses gefordert, darunter Konstantin Kosatschjow. "Eine solche Reaktion muss sein. Nicht symmetrisch, sie muss den Amerikanern weh tun", schrieb der Vorsitzende des Außenausschusses im Föderationsrat auf seiner Facebook-Seite. "Eine weitere Verschlechterung der bilateralen Zusammenarbeit ist unausweichlich."

Auch der Duma-Abgeordnete Leonid Sluzki sagte, die Beziehungen zu Washington würden komplizierter. "Die Möglichkeiten für diplomatische Manöver, um den Knoten durch Dialog zu lösen, reduzieren sich auf ein äußerst geringes Maß." Wenn diese Sanktionen kämen, würde dies auch europäische Länder betreffen, die mit Russland zusammenarbeiten.

Auch Iran kritisiert neue Sanktionen

Das Paket sieht vor, dass die bestehenden Sanktionen gegen Moskau punktuell erweitert und ausgebaut werden. Diese waren wegen der Rolle Russlands im Ukrainekonflikt sowie der mutmaßlichen Einflussnahme des Kremls auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 verhängt worden.

Beim Iran geht es um den Dauerstreit über dessen Raketenprogramm. Auch Irans Außenminister Abbas Araghchi kritisierte die US-Pläne. Die neuen Sanktionen seien ein "feindlicher Akt und richteten sich gegen die Islamische Republik Iran", so Araghchi. Er kündigte eine "entschlossene Antwort" an. Er ließ offen, was er damit meinte.