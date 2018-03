Russland unter Putin OSZE bemängelt Alternativlosigkeit bei Wahl

Hunderte Beobachter schickte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nach Russland, um dort die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag zu beobachten. Einen Tag danach legte die Organisation ihre Einschätzung vor: Bei der Abstimmung habe es keine wirkliche Alternative zu Präsident Wladimir Putin gegeben. Kritische Stimmen dazu seien unterdrückt worden.

Gegenkandidaten sei es schwer gemacht worden, sich aufstellen zu lassen. Das habe das Feld der möglichen Kandidaten beschränkt. Insgesamt waren sieben Politiker gegen Putin angetreten, 16 weitere wurden abgelehnt. "Eine Wahl ohne echten Wettkampf ist keine richtige Wahl", teilte die OSZE mit.

Die Zivilgesellschaft sei zudem eingeschüchtert worden und es habe kaum kritische Medienberichte gegeben. "Beobachter notierten unterschiedliche Maßnahmen, wie unangebrachter Druck auf die Wähler, um die Wahlbeteiligung zu steigern", hieß es weiter.

Auch die Rolle der Medien kritisierte die OSZE. Putin habe selbst keinen Wahlkampf geführt, die dominierenden staatlichen oder staatsnahen Medien hätten aber vor allem und sehr umfangreich über Putins offizielle Auftritte berichtet. In der öffentlichen Wahrnehmung sei es fast ausschließlich um Putin gegangen.

Putin hatte bei der Präsidentenwahl das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere erreicht. Der Kremlchef bekam 76,7 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung am Montag mitteilte. Putin geht damit in eine vierte Amtszeit im Kreml, die laut Verfassung bis 2024 dauert.

Die unabhängigen russischen Wahlbeobachter von Golos registrierten landesweit rund 3000 Unregelmäßigkeiten, hieß es auf deren Website am Montag. Dabei handle es sich vor allem um mehrfache Stimmabgabe, fehlerhafte Wählerlisten und defekte Wahlurnen. Putins offizielle Amtseinführung ist für Mai angesetzt. Im Anschluss werde es Veränderungen in der Regierung geben, kündigte er an.