Russland OSZE kritisiert Unregelmäßigkeiten bei Parlamentswahl

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat nach der Parlamentswahl Demokratiemängel in Russland gerügt. Zwar gebe es Verbesserungen etwa in Bezug auf die Transparenz der Wahlen, doch würden demokratische Prinzipien oft nicht angewandt.

Bei der Wahl am Sonntag hatte die Partei "Einiges Russland" von Präsident Wladimir Putin die absolute Mehrheit geholt.

Probleme seien weniger am Wahltag selbst als im Vorfeld der Abstimmung registriert worden, kritisiert die OSZE. Die Einschränkung der Grundrechte sei weiterhin ein Problem, sagte der zuständige Koordinator Ilkka Kanerva. Er sprach unter anderem von ungleichem Zugang für Kandidaten. "Wenn Russland seinen demokratischen Pflichten gerecht werden will, muss es Debatten und dem Engagement der Bürger mehr Platz einräumen." Die Zivilgesellschaft sei verstärkt Repressalien ausgesetzt.

"Es gab nicht genug politische Alternativen", betonte auch Marietta Tidei von der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Ein weiterer Kritikpunkt der Wahlbeobachter ist die staatliche Kontrolle über die Medien. Die OSZE hatte die Wahl mit 466 Helfern beobachtet.

Die Chefin der russischen Wahlkommission hatte bereits Unregelmäßigkeiten eingeräumt. In einigen Regionen habe es Probleme gegeben, sagte Kommissionschefin Ella Pamfilowa. Dennoch sei sie überzeugt, dass die Wahl "nichtsdestotrotz ziemlich rechtmäßig" gelaufen sei.

Beobachter hatten aus zahlreichen Regionen Russlands Verstöße gemeldet - diese wurden vielfach dokumentiert. In Südrussland soll eine Frau Dutzende offenbar bereits ausgefüllte Stimmzettel in die Wahlbox gestopft haben. Eine ähnliche Szene wurde offenbar auch in einem Wahllokal in Nischnij Nowgorod aufgezeichnet.

Nach Auszählung von 90 Prozent der abgegebenen Stimmen kam die Kreml-treue Partei "Einiges Russland" auf 54,3 Prozent. "Wir können mutig sagen: Unsere Partei hat gesiegt", erklärte Parteichef Dmitrij Medwedew. Seine Partei stellt künftig 338 der 450 Abgeordneten im Parlament - 100 mehr als bisher. Oppositionsparteien wie Jabloko und Parnas scheiterten an der Fünfprozenthürde.

Bei der Wahl 2011 hatte die Opposition den Behörden massiven Betrug vorgeworfen. Dies hatte die größten Massenproteste seit Jahren ausgelöst. Der damalige Leiter der Wahlkommission, den die Opposition für die Unregelmäßigkeiten verantwortlich gemacht hatte, wurde mittlerweile abgelöst.