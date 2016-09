Wahlkampf-Stunt in Russland Putins falsche Bräute

Russland steuert auf die Parlamentswahl am kommenden Sonntag zu. Präsident Wladimir Putin steht zwar nicht zur Wahl, die Kreml-Partei Einiges Russland aber versucht trotzdem, den Urnengang als Abstimmung über den Kurs des Staatschefs zu machen. An jedem Hauseingang in der Hauptstadt Moskau hängen Plakate. "Einiges Russland ist die Partei des Präsidenten" steht darauf.

Putin darf offiziell nicht in den Wahlkampf eingreifen, kurz vor der Wahl häufen sich aber die Termine, bei denen sich der Präsident demonstrativ volksnah gibt. Das Fernsehen zeigt ihn hemdsärmelig mit hart arbeitenden Fischern auf einem See in Zentralrussland, an Putins Seite steht Dmitrij Medwedew, Premierminister und Vorsitzender der Partei Einiges Russland.

Am vergangenen Wochenende schaute das Duo auch bei den Feierlichkeiten zum Moskauer Stadtjubiläum vorbei. Beim Gang über den Roten Platz trafen sie - ganz zufällig auf dem ansonsten strikt abgeriegelten Terrain - auf sieben junge Frauen in Brautkleidern. Sie nahmen den Staatschef in ihre Mitte und schossen Erinnerungsfotos. Putin rief ihnen "Herzlichen Glückwunsch!" und "Schönheiten!" zu.

Die Aufnahmen wurden unter anderem von Russia Today verbreitet, dem staatlichen Auslandskanal. Das Kreml-nahe und ebenfalls englischsprachige Web-Portal "Russia Insider" (Slogan: "True News, not just Headlines!") merkte an, obwohl auch Medwedew und Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin mit Putin auf dem Roten Platz waren, hätten die "drallen Schönheiten" nur Augen für den Präsidenten gehabt. Ein Korrespondent des Kreml-nahen Boulevard-Blatts Komsomolskaja Prawda kommentierte die Szene auf Twitter: "Wer denkt schon an den Bräutigam, wenn Putin vorbei kommt"

Das Fehlen der Bräutigame machte Nutzer in sozialen Netzwerken allerdings skeptisch. Ihre Nachforschungen förderten zutage, dass die sieben Frauen in weiß gar keine Bräute waren - sondern Showgirls. "Das war ein Auftritt", schrieb eine von ihnen, die Moskauerin Jewgenija Konowalowa, auf Instagram. In den sozialen Netzwerken wird nun munter spekuliert, dass die Damen von der Kreml-Regie dort postiert wurden.

Die Opposition versucht, aus dem Vorfall Kapital zu schlagen. Dmitrij Gudkow, Kandidat der sozial-liberalen Jabloko-Partei kritisierte, viele einfache Russen litten unter der Wirtschaftskrise, während der Präsident schöne Fotos mache: "Aber das Volk ist echt und keine Kulisse."

Erst der Mogel-Lada, dann die Schummel-Vase

Wladimir Putins Macho-Auftritte sorgen seit langem für Aufsehen. Die PR-Strategen des Kreml inszenieren ihn wahlweise gern als zupackenden Alleskönner, Naturburschen oder Waffenkenner. Gelegentlich gehen diese Inszenierungen aber nach hinten los. 2010 zeigte ihn das Staatsfernsehen am Steuer eines gelben Lada bei der Durchquerung Sibiriens. Im Internet tauchten aber auch andere Aufnahmen des Roadtripps auf, die Bürger mit dem Handy an der Strecke aufgenommen hatten. So stellte sich heraus: Putins gelber Lada wurde in Wahrheit von einem stattlichen Tross begleitet, den die großen Medien nie zeigten.

Schaulustige an der Strecke zählten damals mehr als hundert Fahrzeuge, die Polizeiposten entlang der Strecke nicht eingerechnet. Sie stellten das Video ins Internet. Darauf braust erst Putins Kolonne vorbei, dann folgen - unter dem Johlen der Zuschauer - zwei gelbe Ersatz-Ladas, davon einer bereits am Haken eines Abschleppwagens.

Auch die nächste PR-Aktion brachte Putin damals mehr Spott als Applaus ein. An der Schwarzmeerküste stieg er im schwarzen Neoprenanzug in die Fluten und tauchte mit zwei Amphoren in der Hand wieder auf, angeblich aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Die Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta sprach von einem "Fund historischen Ausmaßes". Im Internet entlud sich dagegen der Spott vieler Russen. Sie schrieben von "Ikea-Vasen" und wunderten sich darüber, dass Putin die angeblich 1500 Jahre alten Amphoren frei von Schlamm und ohne Muschelbesatz aus dem Wasser gezogen hatte.