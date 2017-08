Streit um Russland-Sanktionen US-Botschaftspersonal räumt zwei Gebäude in Moskau

Im Streit um die von Washington gegen Russland verhängten Sanktionen hat das US-Botschaftspersonal am Dienstag zwei Gebäude am Rande von Moskau geräumt. Eine Botschaftssprecherin sagte, aus einem Sommerhaus und einem Lager der diplomatischen Vertretung seien Möbel und andere Gegenstände entfernt worden. Das russische Außenministerium hatte am Freitag angekündigt, der US-Botschaft sei die Nutzung der beiden Einrichtungen ab dem 1. August untersagt.

Ab dem 1. September müssen die USA außerdem ihr diplomatisches Personal verringern, und zwar auf 455 Mitarbeiter - exakt so viel, wie Russlands diplomatisches Personal in den USA zählt. Präsident Wladimir Putin hatte im Staatskanal Rossija persönlich verkündet, wie viele Mitarbeiter in den US-Vertretungen in Russland betroffen sind: "755 von ihnen müssen ihre Arbeit einstellen." Das sei ein "spürbarer Schritt".

Zur Begründung hieß es, Moskau reagiere auf die "Russlandfeindlichkeit", die sich in dem US-Sanktionsbeschluss zeige. Nach dem US-Repräsentantenhaus hatte in der Nacht zum Freitag auch der US-Senat mit großer Mehrheit von 98 zu zwei Stimmen grünes Licht für die neuen Sanktionen gegen Russland gegeben. Die Zustimmung ist damit so groß, dass Präsident Donald Trump die Strafmaßnahmen auch mit einem Veto nicht verhindern kann.

Die Strafmaßnahmen sollen wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs sowie der Annexion der Krim-Halbinsel verhängt werden.

US-Außenminister Tillerson trifft Amtskollegen Lawrow

Nach Angaben des Weißen Hauses ist Donald Trump weiter entschlossen, das Gesetz über neue Russland-Sanktionen zu unterzeichnen. Gefragt, warum er das drei Tage später noch nicht getan habe, erwiderte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag in Washington, es gebe keine Verzögerung. Sie sprach von einer laufenden rechtlichen Überprüfung des Gesetzes.

Die aktuellen Spannungen zwischen Moskau und Washington sind der Grund für ein erneutes Treffen der Außenminister: Wie Rex Tillerson heute in Washington mitteilte, wird er seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Rand des ASEAN-Gipfels in Manila sprechen. Tillerson, wie Trump kein Befürworter der neuen Sanktionen gegen Russland, räumte ein, der Streit um die gegenseitigen Strafmaßnahmen mache ihm "das Leben nicht gerade leichter". Man habe aber gemeinsame Ziele, wie etwa die Bekämpfung des Terrors, bei denen man weiter mit Moskau zusammen arbeiten wolle.