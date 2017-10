Kalashnikov und Co. US-Regierung veröffentlicht Sanktions-Liste mit russischen Firmen

Die US-Regierung hat eine Liste mit russischen Unternehmen veröffentlicht, die sie mit Russlands Geheimdiensten und dem Verteidigungssektor in Verbindung bringt. Jeder, der mit den betroffenen Firmen Geschäfte macht, riskiert, von den neuen US-Sanktionen getroffen zu werden. Die Sanktionen sollen Ende Januar in Kraft treten, berichtet die "New York Times".

Anlass ist ein Gesetz mit neuen Russland-Sanktionen, das der Kongress im Juli mit großer Mehrheit verabschiedet hatte. Damit soll der Kreml für seine Rolle im Ukraine-Konflikt sowie für die mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Wahl abgestraft werden. Präsident Donald Trumpunterzeichnete das Gesetz widerwillig. Er störte sich daran, dass das Parlament ihn mit der Maßnahme unter Zugzwang gesetzt hatte.

Auf der Liste des Außenministeriums stehen mehr als 30 Firmen. Dazu gehört etwa der Rüstungskonzern Almas-Antej, der Waffenhersteller Kalashnikov Concern JSC und das größte Schiffbauunternehmen United Shipbuilding Corporation. US-Verwaltungsbeamte sagten, die Liste selbst bedeute keine Sanktion für die Unternehmen, sondern spiegele die Einschätzung der US-Regierung wider, welche Organisationen und Personen möglicherweise für oder im Auftrag des Verteidigungs- oder Geheimdienstsektor Russlands arbeiten.

Regierungsmitarbeiter kündigten mögliche Sanktionen für diejenigen an, die mit den betroffenen Firmen in einem "signifikanten Ausmaß" zusammenarbeiten. Damit wollen sie an die Betroffenen ein Zeichen setzen, etwaige Geschäftsbeziehungen schnellstmöglich zu beenden.

Der Kongress hatte der Regierung eigentlich eine Frist bis zum 1. Oktober gesetzt, um die Liste mit den Unternehmen zusammenzustellen. Das Außenministerium ließ diese allerdings verstreichen. Nach wachsendem Druck von Abgeordneten verschickte das Ministerium das Papier am Donnerstag an einige Mitglieder des Kongresses.