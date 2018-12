Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen mehrere Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes GRU und mehrere Unternehmen in Russland verhängt. Das US-Finanzministerium bestrafe so "russische Geheimdienstler, die an Cyber-Operationen beteiligt waren, um die Wahlen 2016 zu stören" und wegen einer Vielzahl anderer bösartiger Aktivitäten, sagte Finanzminister Steven Mnuchin laut Mitteilung. Insgesamt gehen die US-Behörden so gegen acht Personen und vier Organe vor.

Für die Strafmaßnahmen führte das Ministerium als weitere Gründe an: einen Hacker-Angriff auf die Welt-Anti-Doping-Agentur, den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien sowie anhaltende Versuche russischer Troll-Fabriken zur Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA.

Im Oktober hatte eine russische Nachrichten-Website im Fall des ehemaligen britisch-russischen Doppelagenten Skripal den Namen eines dritten Beteiligten des russischen Militärgeheimdienstes GRU ins Gespräch gebracht. Vom Finanzministerium sanktioniert wurden nun aber erst mal nur die GRU-Offiziere mit den Decknamen Alexander Petrov and Ruslan Boshirov.

Ziel der Sanktionen sei "Abschreckung und Verteidigung" angesichts der "anhaltenden bösartigen Aktivitäten von Russland, seinen Vertretern und seinen Geheimdiensten", teilte US-Finanzminister Mnuchin mit. Sein Land arbeite in diesem Bereich weiter mit ihren internationalen Verbündeten und Partnern zusammen. Wie genau die Sanktionen aussehen, wurde nicht im Detail mitgeteilt.

Strafmaßnahmen wurden auch gegen zwei GRU-Mitarbeiter und drei russische Unternehmen verhängt, die Verbindungen zu Troll-Fabriken zur Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA haben sollen.