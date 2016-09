"Admiral Kusnezow" Russland schickt Flugzeugträger an syrische Küste

Russland will seinen einzigen Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer schicken. Die "Admiral Kusnezow" werde sich einer Flotte vor der syrischen Küste anschließen, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Wann genau der Flugzeugträger dorthin verlegt werden soll, ließ er offen. Russische Medien berichteten, die Mission sei für Herbst geplant. Derzeit bestehe der russische Marineverband im östlichen Teil des Mittelmeeres aus "mindestens sechs Kampfschiffen und drei bis vier Versorgungsschiffen", sagte Schoigu.

Die "Admiral Kusnezow" ist der einzige Flugzeugträger der russischen Marine. An Bord ist Platz für bis zu 2000 Besatzungsmitglieder, Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Zuletzt war der Träger mit neuen Jets ausgerüstet worden. Erstmals im Syrienkonflikt hatte Russland den Flugzeugträger 2012 in die Region verlegt.

Die aktuelle Ankündigung kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Am Montag waren beim Beschuss eines Hilfskonvois westlich von Aleppo 21 Menschen getötet worden. Die USA machen Russland für den Luftangriff verantwortlich.

Schlagabtausch im Uno-Sicherheitsrat

Moskau weist die Verantwortung von sich: "Zum fraglichen Zeitpunkt befanden sich keine russischen Flugzeuge dort", sagte Generalmajor Igor Konaschenkow. Zum Zeitpunkt des Angriffs habe das russische Militär nach eigenen Angaben ein unbemanntes Flugzeug der US-geführten Koalition in der Nähe geortet. Eine Drohne vom Typ Predator sei vom Stützpunkt Incirlik in der Türkei aufgestiegen, sagte der Generalmajor.

Beide Länder lieferten sich am Mittwoch einen Schlagabtausch im Uno-Sicherheitsrat. US-Außenminister John Kerry drängte seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow sichtlich verärgert dazu, die Verantwortung für den Angriff auf den Hilfskonvoi zu übernehmen. "Ich möchte wirklich eine Anerkennung der Verantwortung", sagte Kerry. "Das hier ist ein Moment der Wahrheit für Präsident Putin und für Russland."

Getty Images Flugzeugträger "Admiral Kusnezow"

Der einzige Weg, das Vertrauen in eine Waffenruhe wieder herzustellen, bestehe darin, keine Flugzeuge mehr über den Schlüsselorten fliegen zu lassen und humanitäre Hilfe dorthin zu bringen, sagte der US-Außenminister. "Wenn das passiert, gibt es eine Chance, dem Prozess wieder Glaubwürdigkeit zu verleihen."

Auch Lawrow sprach sich für eine Wiederaufnahme der Waffenruhe aus. "Wir sind überzeugt, dass dies nur mit parallelen, synchronen Schritten aller Seiten möglich ist."

Tatsächlich jedoch ist ein Frieden in Syrien in diesen Tagen wieder in weite Ferne gerückt.