Besuch in der Türkei Lawrow hält US-Sanktionen für rechtswidrig

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem Besuch in der Türkei die US-Sanktionspolitik als rechtswidrig bezeichnet. Die Strafmaßnahmen gegen Russland und die Türkei seien ein Weg für die USA, sich einen unfairen Vorteil im internationalen Handel zu verschaffen, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. "Diese Politik darf nicht fortgesetzt werden", sagte Lawrow. Sie sähen die Verschärfung von Sanktionen als nicht legitime Politik.

Cavusoglu forderte während der gemeinsamen Pressekonferenz, dass die "Ära der Schikanen" enden müsse. Die USA würden nur respektiert, "wenn sie anderen Ländern und ihren Bedenken zuhören und alle als gleich ansehen".

Regierung in Moskau warnte vor Wirtschaftskrieg

Die US-Regierung hatte wegen des Russland angelasteten Anschlags auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia neue Sanktionen angekündigt. Russland hat eine Beteiligung an dem Attentat in Südengland mit dem Nervengift Nowitschok stets bestritten. Die Sanktionen sollen Exportgüter aus den Bereichen Elektronik, Laser, Sensoren sowie Öl- und Gastechnologie betreffen. Sie sollen um den 22. August in Kraft treten. Die Regierung in Moskau warnte vor einem Wirtschaftskrieg mit unabsehbaren Folgen.

US-Sanktionen sind auch ein Grund, warum die türkische Wirtschaft zunehmend unter Druck gerät. Aus Protest gegen die fehlende Unterstützung im Kampf gegen den Erdogan-Rivalen Fethullah Gülen hatten türkische Behörden im Oktober 2016 den evangelikalen Pfarrer Andrew Brunson in Haft genommen. Zu Wochenbeginn hatten die Vereinigten Staaten deshalb ihre Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppelt. Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zuletzt noch Verbalattacken gegen US-Präsident Donald Trump fuhr, schlug sein Außenminister etwas versöhnlichere Töne an. Trumps Antwort steht noch aus.

Unterdessen zogen auch die Kurse der türkischen Banken am Dienstag an der Istanbuler Börse wieder merklich an. Am Morgen legte der türkische Bankenindex rund viereinhalb Prozent zu. Zu Wochenbeginn waren die Anleger aus Angst vor einem Zahlungsausfall der Türkei noch massiv aus den Titeln der türkischen Geldinstitute geflohen.