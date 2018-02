Gedenken an ermordeten Oppositionellen Nemzow Tausende in Moskau auf der Straße

Mehrere Tausend Menschen haben in Moskau an einem Gedenkmarsch zum dritten Todestag des russischen Oppositionellen Boris Nemzow teilgenommen. Ihre Plakate zierten Sprüche wie "Vergeltung ist unvermeidlich. Wir werden nicht vergessen, und wir werden nicht verzeihen!".

Der Organisator Ilja Jaschin spricht von rund 30.000 Teilnehmern, meldet der kreml-kritische Radiosender "Echo Moskwy", in anderen Quellen ist von rund 7000 bis 8000 Teilnehmern die Rede. Die Moskauer Polizei schätzte den Zug auf etwa 4500 Menschen.

Zu den Demonstranten zählte auch der bekannte Putin-Kritiker Alexej Nawalny, genau wie Xenia Sobtschak und Grigori Jawlinski, die beide bei der russischen Präsidentenwahl am 18. März antreten.

"Der Mord an Nemzow war ein politischer Mord", sagte Jawlinski. Putin trage als amtierender Präsident die politische Verantwortung für den Mord an einem seiner Gegner. Sobtschak sagte: "In unserem Land wird ein Mensch immer noch dafür getötet, was er denkt oder sagt. Das nennt man politische Verfolgung, das nennt man Intoleranz."

Boris Nemzow, unter Boris Jelzin einst Vizeregierungschef, war am 27. Februar 2015 nachts auf einer Moskauer Brücke in der Nähe des Kremls erschossen worden. Der Fall hatte international Bestürzung ausgelöst. Ermittler gehen von einem Auftragsmord aus.

Wer steckte hinter dem Mord?

2017 mussten fünf Tschetschenen für den Mord ins Gefängnis, Nemzows Familie und Kritiker der russischen Justiz bemängeln aber, dass die Hintermänner des Mords noch unbekannt seien. Nemzow-Anhänger standen während des Prozesses an allen 76 Verhandlungstagen mit Plakaten vor dem Gericht. "Nennt die Namen der Auftraggeber des Mordes an Nemzow", lautete eine ihrer Forderungen.

Boris Nemzow galt zeitweise als das bekannteste Gesicht der russischen Opposition: So kritisierte er zum Beispiel Präsident Wladimir Putin scharf und prangerte Russlands Krieg in der Ukraine an. Nach Demonstrationen saß Nemzow immer wieder in Haft.

Außer in Moskau gab es am Sonntag auch in anderen russischen Städten Demonstrationen zu seinen Ehren, etwa in Rostow am Don und in Sankt Petersburg.

Vergangenes Jahr hatten sich in Moskau rund 15.000 Menschen zusammengefunden, einen Vor-Ort-Bericht zu den Protesten aus dem Februar 2017 finden Sie hier. Aus diesem Beitrag stammt auch das folgende Video: