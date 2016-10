Russland und der Syrienkrieg Neuseeland legt neuen Entwurf für Aleppo-Resolution vor

Im Ringen um ein Ende der Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo drängt Neuseeland im Uno-Sicherheitsrat auf eine neue Resolution - und legte am Mittwoch einen entsprechenden Entwurf vor. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wird am Donnerstag bei einem Mittagessen mit Sicherheitsratsmitgliedern über den Syrien-Konflikt beraten - ob dabei auch der Vorstoß von Neuseeland auf der Agenda steht, ist bisher noch nicht klar.

Mit dem Entwurf droht Russland als wichtigstem Verbündeten des Regimes von Baschar al-Assad eine erneute Bloßstellung, wenn es zu einer Abstimmung im Sicherheitsrat kommt.

In dem Papier fordert Neuseeland ein "sofortiges und vollständiges Ende aller Angriffe, die zum Tod oder zur Verletzung von Zivilisten oder zu Schäden an der zivilen Infrastruktur in Syrien führen können, vor allem die Luftangriffe in Aleppo". Ein von Frankreich eingebrachter ähnlicher Resolutionsentwurf war am Wochenende am Veto Russlands gescheitert. Ein russischer Gegenvorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Der Sicherheitsrat habe eine Verantwortung, sich mit dem "wichtigsten Thema auf seiner Agenda" zu befassen, sagte Neuseelands Uno-Botschafter Gerard van Bohemen. Angesichts der Gewalt in Syrien "einfach aufzugeben", sei "kein akzeptables Vorgehen". Das Land ist seit dem 1. Januar 2015 für zwei Jahre als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat vertreten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Vorwurf, russisches Militär sei an Kriegsverbrechen beteiligt, als "politische Rhetorik" bezeichnet, "die nicht viel Sinn ergibt und die Realität in Syrien nicht berücksichtigt". Nicht Russland, sondern die USA seien schuld an der derzeitigen Lage.

Die russische und die syrische Luftwaffe fliegen seit Mitte September beinahe täglich Luftangriffe auf Aleppo. Die syrischen Regierungstruppen wollen mit ihrer Großoffensive die Stadt vollständig unter ihre Kontrolle bringen.

Bei den Bombardements wurden laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bereits Hunderte Menschen getötet. Allein am Dienstag und Mittwoch gab es wieder mehr als 50 Todesopfer. Frankreich hatte angekündigt, Kriegsverbrechen in Syrien unter Beteiligung Russlands vom Internationalen Strafgerichtshof untersuchen zu lassen. Daraufhin hatte Putin einen geplanten Staatsbesuch in Paris abgesagt.