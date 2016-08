Luftangriff: USA wollen IS-Sprecher getötet haben - die Russen aber auch

Abu Mohammed al-Adnani ist tot, so viel scheint zumindest sicher. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hat den Tod ihres Sprechers und ranghohen Kommandeurs bekannt gegeben. Auch Geheimdienste bestätigen die Angaben.

Doch wer ist für den Luftangriff auf Adnani verantwortlich? Die USA behaupten, sie hätten in der Nähe der nordsyrischen Stadt al-Bab einen "Präzisionsangriff" auf den IS-Sprecher verübt.

Aber auch Russland beansprucht die Tötung des Syrers für sich: "Am 30. August hat ein russischer Suchoi SU-34-Bomber eine Gruppe von 40 IS-Milizionären in der Nähe von Maarat Umm al-Hausch zerstört", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Adnani sei unter den Toten.

Das Pentagon widerspricht der Darstellung Moskaus entschieden: "Russlands Behauptung ist ein Witz", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters.

Amaq, die sogenannte Nachrichtenagentur des IS, hatte lediglich bekanntgegeben, dass Adnani in der Provinz Aleppo getötet worden sei, als er Militäroperationen inspiziert habe. Sowohl der von den USA genannte Tatort al-Bab, als auch der von Russland genannte Angriffsort Maarat Umm al-Hausch liegen in der Provinz Aleppo, sind aber rund 25 Kilometer voneinander entfernt.

Zeugen berichteten in den vergangenen Tagen mehrfach davon, dass Drohnen über al-Bab gekreist seien - ein Indiz dafür, dass die Angaben der USA stimmen könnten. Auch in Verlautbarungen von IS-Kanälen im Nachrichtendienst Telegram war von al-Bab die Rede. Demnach sei Adnani gemeinsam mit fünf weiteren Kämpfern getötet worden.

Herber Verlust für die Terroristen

Adnani war nicht nur offizieller Sprecher des IS, sondern soll auch für Operationen im Ausland, also vor allem Terroranschläge in Europa verantwortlich gewesen sein. Er soll als Kopf eines internationalen Geflechts von verschiedenen IS-Geheimdiensteinheiten fungiert haben, darunter ein "Geheimdienst für europäische Angelegenheiten".

Der 1977 geborene Adnani war neben IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi eine der Schlüsselfiguren des IS, eines der letzten noch lebenden Gründungsmitglieder der Terrormiliz und der wichtigste gebürtige Syrer. Für die Außenwirkung war er sogar noch wichtiger, weil Baghdadi kaum öffentlich auftrat.

Adnani hielt die Propaganda-Ansprachen - zuletzt zu Beginn des Fastenmonats Ramadan, als er zu Anschlägen im Westen aufrief und einen "Monat des Schmerzes" forderte. Er nannte explizit die USA und Europa.