Linken-Kandidat Grudinin Putins neuer Sparringspartner

Am Rand von Moskau, wo Baumärkte an verschneite Felder grenzen, liegt die Lenin-Sowchose. Der Name ist ein Relikt aus Sowjet-Zeiten, er klingt nach rostigen Treckern und roten Fahnen. In Wahrheit ist die Lenin-Sowchose ein kapitalistischer Musterbetrieb. Es gibt moderne Kuhställe mit holländischen Melkrobotern, Wohntürme auf teurem Baugrund sowie einen nagelneuen Kindergarten mit Türmchen wie ein Märchenschloss. Und statt roten Fahnen hängen überall Erdbeeren aus Plastik. Sie stehen für das bekannteste Erzeugnis der Sowchose.

Die knallrote Erdbeere wäre im Grunde auch das ideale Wahrzeichen von Pawel Grudinin, der bei der Präsidentschaftswahl in Russland am Sonntag antritt. Grudinin ist Haupteigentümer der Lenin-Sowchose und zugleich Spitzenkandidat der Kommunisten. Er wirbt für rote Politik, aber in einer neuen Form, die sie den Wählern schmackhaft macht. Unter Wladimir Putins sieben offiziellen Gegenkandidaten ist der Mann mit dem Charlie-Chaplin-Schnurrbart und dem dichtem grauen Haar der Einzige, dessen Resultat mit Spannung beobachtet wird.

Man muss dazu wissen, dass Wahlen in Russland anderes bezwecken als in Deutschland. Es geht nicht darum, einen Sieger zu bestimmen - der steht ja schon vorab fest und heißt Putin. Es geht auch nicht darum, den Kurs des Landes zu diskutieren - Kritik am Kremlchef ist tabu, sogar im Wahlkampf. Die Wahlen haben vielmehr eine rituelle Funktion. Es geht um eine Art Schulterschluss von Volk und Präsident.

AFP Grudinin-Plakat

Aber auch so etwas will gut organisiert sein. Es soll ja echt aussehen. Der Kreml braucht bewährte Sparringspartner: attraktiv genug, um Wähler in die Wahllokale zu locken, aber harmlos genug, um Putin nicht zu beschädigen. Auf der Rechten spielt der Polit-Clown Wladimir Schirinowski seit Jahrzehnten diese Rolle. Auf der Linken war es Gennadij Sjuganow: Mit dröhnender Stimme und ewig gestrigen Parolen sorgte er dafür, dass die Kommunisten dem Kreml nicht gefährlich werden konnten.

Erdbeeren für die Wähler

Nun aber haben sie ein neues Gesicht, und es ist ungewohnt. Grudinin ist ein Kritiker des Marktes, der vom Markt profitiert hat. Er ist ein Kapitalist mit sozialistischem Ehrgeiz. Er will ganz Russland so führen wie seine Erdbeerfarm, etwa so steht es in seinen Wahlkampfbroschüren. Man liest darin von den hohen Durchschnittsgehältern der Sowchose: 78.000 Rubel, das sind 1100 Euro. Viel Geld in einem krisengeschüttelten Land, in dem 22 Millionen Menschen offiziell in Armut leben. Sein Wahlprogramm verspricht niedrigere Hypothekenzinsen, Preiskontrollen, indexierte Renten.

Grudinin würde davon gern im Fernsehen erzählen. Aber bei den offiziellen Debatten - an denen Putin natürlich nicht teilnimmt - kommt er gar nicht dazu. Da wird bloß gekeift, geschrien und mit dem Inhalt der Wassergläser herumgespritzt. Vor allem aber hat sich herausgestellt, dass die kreml-kontrollierten Medien Grudinin ganz besonders aufs Korn genommen haben. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht gehässig über ihn, seine Schweizer Bankkonten oder angebliche Unregelmäßigkeiten in seinem Betrieb berichtet wird.

"Ohne Nawalny gäbe es keinen Grudinin"

Die Lenin-Sowchose ist tatsächlich nicht durch Erdbeeren reich geworden, sondern weil sie auf teurem Bauland liegt. Aber andere Betriebe am Moskauer Stadtrand existieren gar nicht mehr. Grudinin hat seine Sowchos-Mitarbeiter immerhin gegen feindliche Übernahmen verteidigen können. Und die Erdbeerproduktion hat er tatsächlich modernisiert, dazu hat er die Sowchose sogar in den "Verband Süddeutscher Spargelbauern und Erdbeerzüchter e.V." eintreten lassen.

Deshalb fragen sich viele: Was ist passiert, dass der Kreml jetzt so heftig über einen Politiker herziehen lässt, dessen Kandidatur doch abgesprochen war? Grudinin ist ja nicht Alexej Nawalny, der radikale Oppositionspolitiker, der die Regeln des Kremls völlig missachtet und deshalb auch nicht antreten darf.

"Ohne Nawalny gäbe es keinen Grudinin", erklärt der Politologe Gleb Pawlowski. Eben weil der einzig unabhängige Kandidat von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen wurde, brauchte der Kreml einen Ersatz, der für Farbe sorgt. "Zu Sowjetzeiten hat man in den Wahllokalen ein Buffet aufgebaut, um die Leute anzulocken", sagt Pawlowski. "Diesmal ist Grudinin eines der Häppchen, mit denen man die Menschen ins Wahllokal lockt."

Aber dann haben die Spin-Doktoren des Kreml offenbar gemerkt, dass Grudinin - anders als Sjuganow - auch in Putins Wählerschaft Anhänger findet. Schließlich hat auch Putin ein Programm, das Marktwirtschaft, Sozialpopulismus und patriotische Rhetorik verbindet.

Bisher werden Grudinin bis zu 14 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Am Montag wird man wissen, ob die Anti-Grudinin-Kampagne dem Kandidaten eher geschadet oder eher genützt hat, und ob er den Nationalisten Schirinowski ausstechen kann. Das ist ja das Schöne an Russlands Wahlen: Das immerhin das Rennen um den zweiten Platz noch nicht vorab entschieden ist.