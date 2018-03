Präsidentenkür So wählt Russland

Wann wird gewählt?

Die Duma hat den Wahltermin auf das symbolträchtige Datum 18. März angesetzt, dem vierten Jahrestag der Krim-Annexion. Gewählt wird in 98.000 Wahllokalen von 8:00 bis 20:00 Uhr Ortszeit, aber in elf Zeitzonen. Zwischen dem Beginn der Wahl auf der Halbinsel Kamtschatka und dem Ende im westlichsten Teil Russlands, der Ostsee-Exklave Kaliningrad, liegen 22 Stunden. Prognosen und erste Teilergebnisse sollen von 19.00 Uhr (MEZ) an bekannt werden. Über Nacht wird weiter ausgezählt, vollständige Ergebnisse werden erst am Montagmorgen erwartet.

Der russische Präsident wird für sechs Jahre gewählt, vor einer Verfassungsänderung im Jahr 2008 waren es vier Jahre. Er darf nur zwei Amtszeiten in Folge regieren.

Wladimir Putin, insgesamt bereits 18 Jahre an der Spitze des Landes, hat diese Beschränkung schon einmal umgangen: So übergab er 2008 nach zwei Amtszeiten seinem Vertrauten Dmitrij Medwedew das Amt und ließ sich zum Premier ernennen. 2012 kehrte er als Staatschef zurück. Dieses Zwischenspiel als Ministerpräsident eingerechnet, ist Wladimir Putin länger an der Macht als der sowjetische Langzeitherrscher Leonid Breschnew.

Wer darf kandidieren, wer wählen?

Wahlberechtigt sind mehr als 109 Millionen Russen im In- und Ausland. Wählen dürfen alle russischen Bürger ab 18 Jahren, sofern sie nicht "gerichtlich für geschäftsunfähig erklärt worden sind oder aufgrund eines Gerichtsurteils in Haftanstalten einsitzen". Die Einschränkung des Wahlrechts in Artikel 32 (3) der Verfassung brachte Russland 2015 eine Rüge vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein.

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Der Präsident wird in allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl gewählt. Der Kandidat muss mindestens 35 Jahre alt sein und seinen ständigen Wohnsitz seit mindestens zehn Jahren in Russland haben. Vorstrafen können allerdings zum Ausschluss führen. Sowohl die politischen Parteien als auch Wählervereinigungen können Kandidaten aufstellen. Um antreten zu können, sind mindestens 100.000 Unterschriften für Kandidaten von registrierten und nicht in der Duma vertretenen Parteien notwendig. Für die Registrierung als Unabhängigerwerden dann schon 300.000 Unterzeichner benötigt. Kandidaten parlamentarischer Parteien sind von der Unterschriftensammlung befreit.

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Das amtliche Ergebnis soll bis spätestens 29. März vorliegen. Sollte im ersten Wahlgang niemand 50 Prozent bekommen, gibt es am 8. April eine Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Bewerbern.

Wer tritt an?

Ende Februar hat die russische Wahlbehörde die Liste der zugelassenen Kandidaten vorgestellt: Von ursprünglich sechszehn Bewerbern haben sieben Männer und eine Frau die formalen Voraussetzungen erfüllt. Dem bekanntesten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny untersagte die zentrale Wahlkommission die Teilnahme wegen einer umstrittenen und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerügten Vorstrafe.

Eine Übersicht der Kandidaten finden Sie hier:

Welche Rechte hat der russische Präsident?

Der Präsident ist ganz klar das Machtzentrum. Ihm untergeordnet ist die parlamentarisch verantwortliche Regierung mit dem Premierminister an der Spitze. Die zwei Kammern des Parlaments, das Unterhaus (Staatsduma) und die Vertretung der Teilstaaten (Förderationsrat), sind in ihrem Einfluss stark limitiert.

Der russische Präsident bestimmt die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, ernennt führende Militärs und kann per Dekret regieren. Er kann selbst Gesetze einbringen und ein Veto gegen parlamentarische Gesetzesbeschlüsse einlegen. Gegen seinen Willen muss er ein Gesetz nur dann unterzeichnen, wenn zuvor beide Kammern des Parlaments dieses mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen haben.

Entscheidend ist die Rolle des Präsidenten auch bei der Ernennung des Regierungschefs: Er nominiert den Premierminister und kann ihn auch nach Gutdünken wieder entlassen. Ein Regierungschef benötigt zwar auch die Zustimmung der Duma. Lehnt sie einen Kandidaten dreimal ab, kann der Präsident seinen Kandidaten trotzdem durchsetzen, muss dann aber das Unterhaus auflösen.

Das gleiche Verfahren kommt zur Anwendung, wenn die Staatsduma der Regierung das Vertrauen entzieht: Der Präsident kann den ersten Beschluss des Parlaments ablehnen. Wiederholt die Duma das Misstrauensvotum binnen drei Monaten, kann der Staatschef entweder die Regierung entlassen oder die parlamentarische Kammer auflösen.

Umgekehrt kann die Staatsduma mit einer Anklage ein Amtsenthebungsverfahren nach Artikel 93 der Verfassung gegen den Präsidenten einleiten. Dafür muss der Verdacht des "Staatsverrats" oder einer "anderen schweren Straftat" vorliegen. Am Ende des hürdenreichen Verfahrens muss eine Zweidrittelmehrheit für eine Amtsenthebung in der gemeinsamen Versammlung von Staatsduma und Föderationsrat stehen.

Die Herrschaft Putins zeigt seit Jahren zunehmend autoritäre Züge. Das unter ihm aufgebaute System charakterisieren Beobachter als "gelenkte Demokratie". Gemeint ist damit ein Staatswesen, das zwar formal demokratische Züge aufweist, jedoch in der Praxis vom Machthaber und seinem Netzwerk zu seinen Gunsten manipuliert wird. In der Duma hat der Präsident keinen Gegenwind zu befürchten: Die Kreml-Partei "Einiges Russland", der Nicht-Parteimitglied Putin von April 2008 bis Mai 2012 vorsaß, dominiert nach Sitzen deutlich das Parlament. Die drei Oppositionsfraktionen der Kommunistischen Partei, der nationalistischen Liberal-Demokratische Partei und "Gerechtes Russland" gelten als vom Kreml kontrolliert. Auch der Föderationsrat, der die Teilrepubliken und Verwaltungsbezirke repräsentiert, verhält sich kreml-treu.