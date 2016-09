Parlamentswahl in Russland Noch mehr Macht für Putin

Als der Wahlsieger vor die verblüffte Öffentlichkeit trat, die ihn eigentlich noch für einen Wahlverlierer hielt, wählte er eine bemerkenswerte Formulierung: Russlands Premier Dmitrij Medwedew, Parteichef von "Einiges Russland", erschien unmittelbar nach Schließung der Wahllokale vor TV-Kameras: "Wir können mutig sagen: Unsere Partei hat gesiegt", erklärte Medwedew. "Sie wird die absolute Mehrheit haben."

Das war kurz nach 21 Uhr Moskauer Zeit. Neben Medwedew stand - betont locker, im schwarzen Polohemd - Präsident Wladimir Putin. Er lobte "das sehr gute Resultat" und die hohe Wahlbeteiligung. Das stand in einem gewissen Widerspruch zu den ersten Zahlen, die am Sonntagabend bekannt wurden: In Nachwahlbefragungen und bei Auszählung der ersten Stimmen kam "Einiges Russland" auf rund 44 Prozent. 2011 waren es noch 49 Prozent gewesen, 2007 sogar 64 Prozent.

In der Nacht auf Montag allerdings begann das Ergebnis sich zu drehen. "Einiges Russland" legte praktisch jede Stunde einen Prozentpunkt zu. Am Montagmorgen lag "Einiges Russland" bei 54 Prozent - also neun Prozentpunkte mehr, als bei Schließung der Wahllokale erwartet worden war.

Die Wahlbeteiligung fiel mit rund 48 Prozent gering aus. Am Sonntagabend war die Quote noch mit gerade einmal etwas mehr als 40 Prozent angegeben worden. Vor allem in den beiden Metropolen liegt sie dramatisch niedrig: in Sankt Petersburg bei 32,5 Prozent, in Moskau bei 35,2 Prozent. In der Hauptstadt waren vor fünf Jahren noch Zehntausende gegen Wahlfälschungen auf die Straße gegangen.

Im russischen Parlament verschiebt sich die Macht nun erdrutschartig - zugunsten der Kreml-Partei "Einiges Russland". Die Hälfte der 450 Abgeordneten wurden in diesem Jahr erstmals wieder direkt in den Wahlkreisen bestimmt. "Einiges Russland" kann davon deutlich profitieren, sie liegt in 203 von 225 Wahlkreisen vorn. Die Partei erreicht im Parlament mit 343 Sitzen deutlich die Zweidrittelmehrheit, die bei 300 Mandaten liegt. Diese ermöglicht ihr nun Änderungen an der Verfassung.

Sie müssen nicht Russisch können, um diese Grafik zu verstehen. Einiges Russland gewinnt fast alle Direktmandate. pic.twitter.com/9Akggxa6NP — Benjamin Bidder (@BenjaminBidder) 19. September 2016

Der Kreml hatte bei dieser Abstimmung darauf gesetzt, den Wahlkampf möglichst kurz zu halten. Die Wahlen wurden von Dezember auf September vorgezogen, der Wahlkampf fiel damit größtenteils in die Sommerferien. Hitzige politische Auseinandersetzungen sollten möglichst vermieden werden (lesen Sie hier mehr), da sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert hat. Das russische Staatsfernsehen setzte diese Schlafwagen-Strategie auch am Wahlabend fort: Statt Wahlanalysen sendete der zum Gazprom-Imperium gehörende Sender NTW lieber einen Krimi, der staatliche Erste Kanal wechselte bald zu Eishockey.

Opposition chancenlos

Betrugsvorwürfe, die es auch bei dieser Duma-Wahl vielfach gab - schienen nur noch die Opposition aufzuregen. Es seien die "beschämendsten Wahlen", die er in Moskau je gesehen habe, schrieb Sergej Mitrochin von der sozialliberalen Partei Jabloko auf Twitter. Die OSZE, die ihre Wahlbeobachter mit 466 am Abstimmungstag fast verdoppelt hatte, wird am Montagnachmittag ihren Bericht vorlegen. In einigen Regionen habe es Probleme gegeben, räumte die Chefin der Wahlkommission, Ella Pamfilowa, ein. Sie sei aber überzeugt, dass die Abstimmung "nichts destotrotz ziemlich rechtmäßig" gelaufen sei.

Jabloko erreicht zwar in Sankt Petersburg neun Prozent und in Moskau zehn. Doch landesweit bleibt die Oppositionspartei wie auch das liberale Bündnis Parnas chancenlos. Gerade einmal auf rund 2,5 Prozent der Stimmen kommen beide zusammen - und verpassen damit klar die Fünfprozenthürde. Das hängt zum einem an der Dominanz der Kreml-Partei "Einiges Russland", zum anderen auch daran, dass die Opposition nicht geschlossen auftrat und sich gegenseitig Stimmen nahm.

Die Dauerstreitereien ermüden viele liberale Russen, da halfen auch keine Aufrufe wie die des angesehenen Schriftstellers Boris Akunin. Der hatte die Wahl zum Misstrauensvotum ausgerufen. Selbst Dmitrj Gudkow, dem gute Chancen auf ein Direktmandat eingeräumt worden waren, schaffte den Sprung in die Duma nicht. Er war als unabhängiger Kandidat im Moskauer Nordwesten angetreten und landete auf dem zweiten Platz. Nach Angaben von Ria Nowosti soll es nur ein unabhängiger Politiker in das Parlament geschafft haben.

Hochfliegende Pläne, jäh beendet

Auch ein anderer musste einstecken: Am Abend hatte es noch so ausgesehen, als könnte der Nationalistenführer Wladimir Schirinowski der große Gewinner des Abends werden. Prognosen sahen seine LDPR bei bis zu 18 Prozent als zweitstärkste Kraft vor den Kommunisten. Mit den ersten guten Zahlen im Rücken machte sich Schirinowski (Wahlslogan: "Zurück zu den Grenzen der UdSSR") sogar dafür stark, Russlands politische Landschaft umzubauen. Das Land brauche ein "Zweiparteiensystem" aus LDPR und "Einiges Russland".

Daraus wird nun nichts werden. Die LDPR hat zwar ihr Ergebnis im Vergleich zu 2011 deutlich gesteigert, verliert aber zahlreiche Abgeordnete durch die Neuregelung bei den Direktmandaten.