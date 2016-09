Duma-Wahl Russische Wahlleitung kippt Einzelergebnisse wegen Fälschungen

Russlands Wahlleiterin Ella Pamfilowa hat in einem seltenen Schritt die Parlamentswahl in neun einzelnen Wahllokalen für ungültig erklärt. Dort sei wegen Manipulationen der Wählerwille nicht eindeutig zu klären, sagte Pamfilowa in Moskau. In einem Wahllokal in der Teilrepublik Mordwinien seien mehr Stimmzettel in einer Urne gezählt worden, als offiziell ausgegeben worden waren.

Auch in Wahllokalen in St. Petersburg, im Gebiet Rostow, in den Teilrepubliken Adygeja und Dagestan muss die Wahl wiederholt werden, wie die Agentur Interfax meldete. Pamfilowa sagte, die Zahl der betroffenen Orte könne nach Prüfung weiterer Beschwerden noch steigen.

Bei der Wahl vom Sonntag hat die Kremlpartei "Einiges Russland" nach offiziellen Angaben drei Viertel aller Parlamentssitze gewonnen. Nach Fälschungsvorwürfen bei der Parlamentswahl 2011 hatte die angesehene frühere Menschenrechtsbeauftragte Pamfilowa für dieses Mal eine saubere Abstimmung versprochen. Trotzdem wurde erneut beobachtet, dass Wähler mehrfach abstimmten oder Wahlhelfer ganze Stapel von Stimmzetteln in Urnen stopften. Oppositionsnahe Statistiker vermuten großangelegte Fälschungen zugunsten von "Einiges Russland".

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte nach der Parlamentswahl Demokratiemängel in Russland gerügt. Zwar gebe es Verbesserungen etwa in Bezug auf die Transparenz der Wahlen, doch würden demokratische Prinzipien oft nicht angewandt.