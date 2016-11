Ukrainekonflikt Russland wendet sich vom Strafgerichtshof ab

Russland will nicht weiter am Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag teilnehmen. Präsident Wladimir Putin ordnete an, den Uno-Generalsekretär über den Widerruf der Zustimmung in Kenntnis zu setzen. Hintergrund dürfte eine Einschätzung des Strafgerichtshofs zum Ukrainekonflikt sein.

Die ICC-Chefanklägerin hatte am Montag mitgeteilt, die russische Besetzung der Halbinsel Krim wie die Kämpfe in der Ostukraine seit 2014 deuteten auf einen bewaffneten internationalen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hin. Trotz vieler Hinweise auf die Präsenz russischer Soldaten dementiert Moskau aber ein militärisches Eingreifen in der Ostukraine.

Offiziell begründete das Außenministerium in Moskau den Rückzug laut der Nachrichtenagentur Interfax mit den Vorermittlungen des Gerichtshofs zum russisch-georgischen Krieg um Südossetien 2008.

Der Gerichtshof mit Sitz in Den Haag in den Niederlanden war 1998 durch das sogenannte Römische Statut gegründet worden. Er richtet über Fälle von Völkermord und Kriegsverbrechen. Das "Weltstrafgericht" ist dann zuständig, wenn die Delikte nicht auf nationaler Ebene geahndet werden können. Belangt werden Individuen, nicht Staaten.

Russland hatte im Jahr 2000 mitunterzeichnet, das Parlament in Moskau hat das Statut aber nie ratifiziert. Auch die USA und Israel hatten zunächst unterzeichnet, die Unterschrift aber wieder zurückgezogen, weil sie Anklagen gegen ihre Soldaten befürchten. Zuletzt hatte die afrikanischen Staaten Südafrika, Burundi und Gambia ihren Austritt erklärt.

Die Entwicklungen sind auch Thema bei der Konferenz der 124 Vertragsstaaten in Den Haag. Vorab rief der Uno-Menschenrechtskommentar die Staaten zur Unterstützung des Gerichts auf. "Es gibt dazu keine Alternative", sagte Zeid Ra'ad al-Hussein. Er warnte vor allem die afrikanischen Staaten vor einem Auszug: "Betrügen Sie nicht die Opfer."

Staaten können vom Rom-Statut zurücktreten. Dazu muss das Land zunächst seine Rücktrittserklärung beim Uno-Generalsekretär vorlegen, der die Funktion des Sekretärs des Gerichtshofes übernimmt. Ein Jahr später wird der Rücktritt gültig, es sei denn, das Land nannte in der Erklärung einen späteren Zeitpunkt.