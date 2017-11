Einsatz im Bürgerkriegsland Russland will noch 2017 Truppen in Syrien reduzieren

Der Chef des russischen Militär-Generalstabs hat eine erhebliche Truppenreduzierung in Syrien in Aussicht gestellt. Dies sei wahrscheinlich, da es nur noch sehr wenig zu tun gebe, bevor die militärischen Zielvorgaben des Einsatzes in dem Bürgerkriegsland erfüllt seien, sagte Waleri Gerassimow am Rande eines Treffens mit Präsident Wladimir Putin und Spitzenmilitärs in Sotschi.

Mit dem Abbau könne vermutlich noch vor Ende des Jahres begonnen werden. Russland werde aber präsent bleiben mit zwei Militärstützpunkten, einem Zentrum zur Feuerpausen-Überwachung und einer Reihe von "notwendigen Strukturen zur Unterstützung der Lage, die sich entwickelt hat".

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat in dem seit mehr als sechs Jahren anhaltenden Konflikt dank Russlands Unterstützung inzwischen klar die Oberhand gewonnen. Die Regierungstruppen kontrollieren abgesehen von einigen wenigen Rebellenbastionen wieder nahezu das gesamte Land.

Lediglich der Norden wird von überwiegend kurdischen Einheiten gehalten, die von den USA unterstützt werden. Die ebenfalls in Syrien lange aktive Islamisten-Miliz IS ist nach schweren Niederlagen massiv geschwächt.

Die Ankündigung Russlands, Truppen aus Syrien abzuziehen, kommt wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen. Diese finden im März statt und der Syrien-Einsatz ist in der russischen Bevölkerung eher unbeliebt. Zudem hat Putin schon im März 2016 angekündigt, einen Teil der Truppen aus Syrien abzuziehen. Dennoch dauerte die Unterstützung für Assad an.