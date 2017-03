Festnahmen in Russland Zehntausende protestieren - Medwedew fährt Ski

Mehr als 1000 Demonstranten wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen in Russland festgenommen, darunter Schüler und Studenten. Am Sonntag waren in 82 Städten über 60.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Korruption in ihrem Land zu demonstrieren. Es waren die größten Prostete in Russland seit 2012.

Aufgerufen zu den Protesten hatte der Oppositionelle Alexej Nawalny. Anfang des Monats veröffentlichte der Anwalt, der bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr Staatschef Wladimir Putin herausfordern will, einen Film im Internet.

50 Minuten lang wird gezeigt, welche Reichtümer Premier Dimitrij Medwedew angeblich in Russland und im Ausland angehäuft hat: Großräumige Residenzen, Luxus-Datschen, Paläste, teure Boote und Weingüter werden präsentiert. Mehr als zwölf Millionen Mal wurde der Film bislang angeklickt.

Medwedew hat das Video bisher nicht kommentiert. Und wie reagiert er auf die Proteste? Auf Instagram fragte der Nutzer @ispiridonoff ihn, wie sein Tag gewesen sei. Der Ministerpräsident antwortete: "Nicht schlecht, ich bin Ski gefahren."

Damit löste Medwedew Empörung aus: "Sie sind kein Premier, Sie sind eine Schande für unser Land", schrieb einer. Ein anderer: "Medwedew sollte im Gefängnis sitzen." Es sind inzwischen Dutzende wütender Posts zu lesen. "Volksnähe ist, wenn man auf Instagram antwortet", kommentierte ein User ironisch.

Instagram Medwedews Antwort auf die Frage des Instagram-Nutzers mit dem Nickname @ispiridonoff "Hallo! Wie war Dein Tag?" bezüglich den Anti-Korruption-Demos in Russland: "Nicht schlecht. Ski gefahren".

Die meisten Staatsmedien berichteten über die Vorwürfe genauso wenig wie über die Proteste am Sonntag. Der Kreml reagierte ebenfalls nicht, auch nicht auf die Kritik aus den USA und Brüssel. Der kremlnahe Staatssender "Life News" meldete lediglich, es gebe keine Beweise gegen Medwedew, die eine mögliche Korruption belegen könnten. Nawalny sei nur ein Marketing-Genie, sonst nichts.

Der Oppositionelle macht seit Wochen Wahlkampf. Er eröffnet in verschiedenen Städten Wahlkampfbüros, obwohl nicht klar ist, ob er bei der Präsidentschaftswahl antreten kann. Nawalny wurde im Februar in einem fragwürdigen Betrugsverfahren erneut zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Nawalny wurde am Samstag ebenfalls festgenommen. Hunderte Demonstranten sammelten sich um den Bus und versuchten, diesen am Wegfahren zu hindern. 16 Leute aus Nawalnys Team wurden ebenfalls von Sicherheitskräften festgesetzt, auch Nawalnys Wahlkampfmanager wurde festgenommen, ihm wird Extremismus vorgeworfen. Das Büro des Fonds gegen Korruption, eine Organisation von Nawalny, die Korruptionsfälle im Land recherchiert, wurde durchsucht. Es ist nach wie vor von der Polizei gesperrt.

Sondereinheiten gingen am Sonntag teils gewaltsam gegen Demonstranten in Moskau vor, trugen Menschen an Beinen und Händen weg, prügelten auf sie ein. Auch ein Journalist des "Guardian", der über die Proteste berichtete, wurde abgeführt und erst nach 5,5 Stunden freigelassen. Ihm werfen die Behörden, Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration vor.

Nawalny wurde am Montagmorgen einem Richter vorgeführt.