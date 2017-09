Putin-Erklärung Russland zerstört angeblich letzte Chemiewaffen

Das Ereignis wurde mit einer Zeremonie in der Chemiefabrik Kisner in der Teilrepublik Udmurtien gefeiert: Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin am Mittwoch seine letzten Chemiewaffen vernichtet. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) begrüßte den russischen Schritt als "wichtigen Meilenstein".

In der Konvention zur Ächtung von Chemiewaffen, die seit 1997 in Kraft ist, hatte sich Russland verpflichtet, auf seine chemischen Waffen zu verzichten. Seit 2002 sind etwa 40.000 Tonnen Haut- und Nervengifte unschädlich gemacht worden. Deutschland hat den Bau mehrerer Abrüstungsfabriken mit 367 Millionen Euro gefördert.

Putin, der bei der Zeremonie von Moskau aus zugeschaltet wurde, sprach von einem historischen Ereignis. Die Vernichtung der Waffen erfolge drei Jahre früher als geplant. Er forderte die USA auf, ihre letzten Chemiewaffen wie vereinbart ebenfalls abzurüsten. Drei Mal sei die Zerstörung von C-Waffen mit der Begründung finanzieller Schwierigkeiten ausgesetzt worden.