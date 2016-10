Spanische Exklave Ceuta Russland zieht Anfrage zur Betankung von Kriegsschiffen zurück

Eine vorläufige Entscheidung Spaniens, acht russische Kriegsschiffe in der Exklave Ceuta aufzutanken, hatte für Unmut bei den Nato-Partnern gesorgt. Nun scheint der diplomatische Streit gelöst: Russland hat seine Anfrage zur Betankung russischer Kriegsschiffe in Ceuta zurückgezogen. Das berichten die Nachrichtenagenturen AP und Interfax aus Russland unter Berufung auf die Botschaft in Madrid. Einen Grund dafür nannte die Vertretung demnach zunächst nicht.

Die Regierung in Moskau hatte die Flotte zur Unterstützung ihrer Kriegseinsätze in Syrien losgeschickt. Russland kämpft seit September 2015 in dem Bürgerkriegsland, um das Regime von Präsident Baschar al-Assad zu stützen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte davor, dass Russland und Syrien mithilfe der Flotte ihre Luftangriffe auf Aleppo intensivieren und noch mehr Zivilisten sterben könnten. Auch der britische Verteidigungsminister Michael Fallon sagte, es wäre äußerst besorgniserregend, wenn ein Nato-Mitglied einen russischen Verband unterstützen würde, "der am Ende möglicherweise syrische Zivilisten bombardiert". Insbesondere wegen der wiederholten Angriffe auf Krankenhäuser werfen westliche Regierungen der Führung in Moskau Kriegsverbrechen vor.

Die russische Luftwaffe hat zuletzt nach eigener Darstellung keine Angriffe auf den umkämpften Osten der Großstadt Aleppo geflogen. "Unsere Flugzeuge fliegen dort nicht", sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow.

Das russische Militär bekräftigte seine Bereitschaft zu einer neuen "humanitären (Kampf-)Pause" in Aleppo. Dafür müssten internationale Organisationen aber garantieren, Kranke, Verletzte und Zivilisten aus der Stadt zu bringen, forderte Igor Konaschenkow vom russischen Verteidigungsministerium laut Interfax.

Die Uno war während der letzten Feuerpause mit diesem Vorhaben gescheitert und hatte sowohl die Rebellen als auch das syrische Regime dafür verantwortlich gemacht.