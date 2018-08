Prozess wegen Steuer- und Bankbetrug Geschäftspartner belastet Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort

Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wurde im Prozess wegen Steuer- und Bankbetrugs und der Verheimlichung ausländischer Konten von seinem langjährigen Geschäftspartner belastet. Richard Gates, der sich im Februar schuldig bekannt hatte, ist nun als Kronzeuge aufgetreten und hat ausgesagt, dass er und Manafort gemeinsam Verbrechen begangen hätten.

Richard Gates gilt als wichtiger Zeuge und erklärte sich bereit, an der Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller mitzuwirken. Im Gegenzug ist Gates eine verkürzte Strafe in Aussicht gestellt worden. Mueller geht dem Verdacht nach, das Wahlkampfteam von Trump sei in russische Einmischungsversuche im Präsidentschaftswahlkampf verwickelt.

Auch wenn die derzeitigen Vorwürfe gegen Manafort im Kern nicht direkt mit den Ermittlungen zu den mutmaßlichen Absprachen des Trump-Lagers und Russland zu tun haben, ist es das erste Verfahren, das sich im Zuge der Untersuchungen ergeben hat (mehr zu den Vorwürfen gegen Manafort lesen Sie hier).

AP Richard Gates

Vorgeschriebenes Formular angeblich nicht eingereicht

Manafort plädiert auf nicht schuldig, doch die Staatsanwälte wollen mit Gates Aussage die Vorwürfe unterstützen, wonach Manafort den Behörden Einkünfte in Millionenhöhe verschwiegen haben soll, die er als politischer Berater in der Ukraine machte. Außerdem soll er Banken belogen haben, um Kredite zu bekommen.

"Wir haben das vorgeschriebene Formular, dass er die Kontrolle über ein Offshore-Konto hatte, nicht eingereicht", sagte Gates vor der Jury. Als der Staatsanwaltschaft nach dem Grund fragte, sagte Gates: "Auf Anweisung von Mr. Manafort."

Gates sagte zudem aus, dass er und Manafort gewusst hätten, dass es ein Verbrechen gewesen sei, weil sie von Manaforts Buchhalterin darüber benachrichtigt worden wären.

Manaforts Anwälte wollten Gates wegen Veruntreuung belasten. Manafort und Gates kennen sich schon seit Jahrzehnten.

In einem weiteren Verfahren gegen Manafort, das im September in Washington starten soll, werden ihm unter anderem Geldwäsche, Falschaussage und kriminelle Verschwörung vorgeworfen.