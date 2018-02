Auslandsgeschäfte Mueller will angeblich Ermittlungen gegen Trumps Schwiegersohn Kushner ausweiten

Jared Kushner soll während des Wahlkampfes 2016 versucht haben, Geld von ausländischen Investoren für seine Immobilienprojekte einzuwerben. Daher wolle US-Sonderermittler Robert Mueller nun auch außerhalb der Russlandaffäre gegen den Schwiegersohn von Präsident Donald Trump ermitteln, berichtet CNN.

Bislang ging es bei den Untersuchungen um Kushners Kontakte nach Russland und die Anklage gegen Russland wegen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016. Nun sollen Kushners Versuche, während des Wahlkampfes Kontakte zu Investoren aus 15 Ländern aufzunehmen, untersucht werden.

Eine Woche nach Trumps Wahl zum US-Präsidenten hatte sich Kushner mit dem Vorstand der chinesischen Versicherungsgruppe Anbang getroffen, wie die "New York Times" berichtet hatte. Zuletzt waren Kushners Bemühungen, Gelder für ein Bürogebäude in New York zu gewinnen, publik geworden.

In der Russlandaffäre war Kushner Ende vergangenen Jahres in den Fokus gerückt: Er solle den ehemaligen nationalen US-Sicherheitsberater Michael Flynn zur Kontaktaufnahme mit Russland angestiftet haben, berichteten am Freitag mehrere US-Medien übereinstimmend.