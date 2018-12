Oberste US-Richterin Ruth Bader Ginsburg aus Krankenhaus entlassen

Die einflussreiche US-Richterin Ruth Bader Ginsburg ist nach einer Krebsbehandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben einer Sprecherin des US-Supreme Court erhole sich die 85 Jahre alte Juristin nun Zuhause.

Ginsburg war vergangenen Freitag operiert worden. Ärzte entfernten dabei zwei bösartige Knoten aus ihrer Lunge. In der Vergangenheit war sie bereits zweimal wegen Krebserkrankungen behandelt worden. Die Knoten waren entdeckt worden, nachdem sich Ginsburg bei einem Sturz drei Rippen gebrochen hatte. Nach der OP hatte der Supreme Court mitgeteilt, dass es derzeit keine Hinweise auf weitere Gesundheitsprobleme gebe. Es seien keine weiteren Behandlungen geplant, hieß es in einer Stellungnahme.

Ginsburg sitzt seit 1993 als Richterin am Supreme Court und zählt zum liberalen Flügel, der derzeit in der Minderheit ist: Fünf der insgesamt neun Richter gelten als konservativ. In den vergangenen Jahren ist Ginsburg als Befürworterin und Vorkämpferin von Frauenrechten und Gleichstellung zu einer Art Ikone der Linken geworden. Ihr Leben und Wirken wurde erst kürzlich verfilmt.

Weil Richter auf Lebenszeit von Präsidenten ernannt werden, ist die Sorge um Ginsburgs Gesundheit unter Liberalen besonders groß. Sollte die Richterin sterben oder zurücktreten, könnte US-Präsident Donald Trump nach Brett Kavanaugh und Neil Gorsuch einen dritten Richter nominieren. Trump würde die konservative Mehrheit am Supreme Court wohl noch ausbauen und so die Machtverhältnisse auf Jahrzehnte festigen.

Ginsburg hat trotz ihrer gesundheitlichen Probleme in den 25 Jahren am Supreme Court keine Entscheidungen verpasst. Vergangenen Freitag stimmte die Juristin Medienberichten zufolge vom Krankenbett aus gegen Trumps geplante Asylrechtsverschärfung. Damit sicherte die 85-jährige Richterin eine Mehrheit von fünf zu vier im Supreme Courtfür die bestehende Rechtslage. Das Asylverbot für Einwanderer, die illegal über die Grenze gelangt sind, scheiterte.

Nun kann sich die 85-Jährige zunächst von dem Eingriff erholen - der Supreme Court kommt erst am 7. Januar wieder zusammen.