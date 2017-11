Schicksal von Regierungschef Hariri Libanon fordert Klarstellung von Saudi-Arabien

Was ist los mit Ministerpräsident Saad Hariri? Wurde er entführt? Der libanesische Präsident Michel Aoun fordert jetzt Aufklärung von Saudi-Arabien. Das Land müsse "die Gründe darlegen, die die Rückkehr von Ministerpräsident Hariri nach Beirut verhindert haben", hieß es in einer Erklärung des Präsidenten vom Samstag. Die Umstände von Hariris Rücktritt bezeichnete Aoun als "obskur und ungewiss".

Am Freitag vor einer Woche war Hariri von Beirut im Libanon in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad geflogen. Von dort aus verkündete der Premierminister am Samstag völlig unerwartet seinen Rücktritt- und stürzte den Libanon damit in die größte politische Krise der vergangenen Jahre.

Unklare Umstände

Es gibt Zweifel daran, dass Hariri diese Rücktrittserklärung aus freien Stücken abgab. Er las die Begründung vor laufender Kamera vom Blatt ab. Es wirkte, als sehe der Politiker die Zeilen auf seinem Zettel in diesem Moment zum ersten Mal.

Aoun warnte davor, die Äußerungen Hariris für bare Münze zu nehmen. Diese "spiegeln nicht die Wahrheit wider", warnte der Präsident. Aoun zeigte sich besorgt angesichts der "Unklarheit, die die Umstände von Ministerpräsident Hariri seit seinem Rücktritt umgibt".

Der Erklärung des Präsidenten waren Gerüchte vorangegangen, denen zufolge Hariri gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten wird. In einer Ansprache sprach Hariri von Mordplänen gegen ihn und erhob schwere Vorwürfe gegen den Iran und die mit dem Iran verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah.

Allerdings war Hariri zwischenzeitlich in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Die französische Regierung erklärte, sie gehe davon aus, dass die Bewegungsfreiheit Hariris nicht eingeschränkt sei.

Der Kleinstaat Libanon droht derzeit zum Spielball im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran um die Vorherrschaft in der Region zu werden. Das sunnitische Saudi-Arabien unterstützte bislang Hariri, hinter der Hisbollah steht der schiitische Iran.

Diplomatische Offensive angekündigt

Libanons Präsident Aoun, der zur christlichen Bevölkerungsgruppe der Maroniten zählt, hat Hariris Rücktrittsgesuch bislang noch nicht formell anerkannt und ihn noch nicht von seinen Funktionen entbunden.

Die schiitische Hisbollah hatte dementiert, Hariri nach dem Leben zu trachten. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah beschuldigte Saudi-Arabien am Freitag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache, Hariri festzuhalten und von einer Rückkehr in den Libanon abzuhalten.

Hariris Partei al-Mustakbal (Zukunft) erklärte in Beirut, sie habe keine Informationen über das Schicksal des zurückgetretenen Regierungschefs. Libanons Außenminister Dschebran Bassil kündigte am Freitag eine "diplomatische Offensive" an, "um den Chef unserer Regierung aus freien Stücken zurückkehren zu lassen".

US-Außenminister Rex Tillerson hatte am Freitag vor einem "Stellvertreterkrieg" im Libanon gewarnt. Am Samstag legte das Weiße Haus mit einer ähnlichen Erklärung nach. Ohne die Hisbollah und den Iran beim Namen zu nennen, warnte Präsidentensprecherin Sarah Sanders "Milizen im Libanon und ausländische Mächte" davor, "die Institutionen des Libanon zu untergraben oder das Land als Basis für die Bedrohung anderer in der Region zu nutzen". Alle Länder und Gruppierungen müssten die Souveränität des Libanon anerkennen.