Offensive in Syrien Wagenknecht fordert Bundeswehrabzug aus der Türkei 

Angesichts der türkischen Militärintervention gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien hat die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, den Abzug der Bundeswehrsoldaten vom Nato-Stützpunkt im türkischen Konya gefordert. Für einen Abzug sei es "höchste Zeit", sagte Wagenknecht den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Die Bundesregierung könne nicht ausschließen, dass die mit dort startenden Awacs-Aufklärungsflugzeugen erhobenen Daten "für den Angriffskrieg" des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Syrien genutzt würden. Von Konya aus startet die Nato zu Aufklärungsflügen über der Türkei und im internationalen Luftraum. Ihr Einsatz soll Luftzwischenfälle im Grenzgebiet zum Bürgerkriegsland Syrien verhindern.

Wagenknecht forderte CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel(SPD) in dem Gespräch mit den Funke-Zeitungen auf, die deutschen Rüstungsexporte an den Nato-Partner Türkei unverzüglich zu stoppen. "Dass in Syrien jetzt deutsche Panzer, die an das islamistische Regime Erdogans geliefert wurden, die Kurden in Syrien niederwalzen, ist ein Offenbarungseid der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik", sagte sie.

Auch Grünen-Chef Cem Özdemir forderte die Bundesregierung zu einem Rüstungsexportstopp auf. "Spätestens mit den jüngsten Bildern aus Syrien, die nahelegen, dass deutsche Panzer unter türkischer Flagge gegen die kurdische Bevölkerung rollen, sollte doch der Groschen gefallen sein, dass die deutsche Türkeipolitik so nicht weitergehen kann", sagte Özdemir der "Schwäbischen Zeitung".

Seit Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien sind laut Uno rund 5000 Menschen aus der kurdischen Enklave Afrin in umliegende Dörfer geflohen. Weitere tausend Menschen seien in Viertel der syrischen Stadt Aleppo vertrieben worden, sagte Uno-Sprecher Stéphane Dujarric. Humanitäre Helfer seien sehr besorgt über das Schicksal von rund 324.000 Menschen in der von der YPG kontrollierten Region. Ankara drohte unterdessen mit einer Ausweitung des Einsatzes auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete. (Lesen Sie hier den Kommentar: Der Westen verrät die Kurden.)

Die türkische Armee hatte die "Operation Olivenzweig" am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Seither wurden nach Angaben der Armee zahlreiche gegnerische Kämpfer getötet.

Die YPG kontrolliert die Region Afrin und ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Sie ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft. Die YPG ist zugleich Verbündeter der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien und wurde von den USA mit Waffen ausgerüstet.

Die türkische Offensive gegen syrische Kurden bringt unterdessen die Bundesregierung in Bedrängnis: Bilder der türkischen Offensive belegen, dass Ankara auch von Deutschland erworbene "Leopard 2"-Panzer gegen die YPG einsetzt. Als Kämpfer gegen den IS gelten die YPG-Anhänger gleichzeitig als Verbündete Deutschlands.

